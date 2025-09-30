Szebb, tisztább és tágasabb is lett az épület
Átadták a felújított nyugdíjasklubot Párkányban
A majdnem száz éves épületet szinte teljes mértékben korszerűsítették. Esztétikusabb, melegebb, tisztább és energiatakarékosabb lett a klub.
Családias ünnepség keretében adták át szeptember harmincadikán a felújított Fő utcai nyugdíjasklubot Párkányban. A közel száz éves épület története során volt magánház, iskola, majd pedig sokáig az iskolaügyi tárca tulajdonába tartozott. Párkány 2017-ben vette meg az oktatási minisztériumtól és azóta felújították a tetőt, a csatornákat, ablakokat cseréltek, új villámhárítót szereltek fel. A város most féléves munkával hozta rendbe, mert főleg a folyosón és a verandás részen már nedvesek voltak a falak, a nagyteremben is elavult a berendezés, hideg volt, elöregedett az elektromos hálózat is.
Százötvenezer euróból újítottak
A mai ünnepélyes átadón Eugen Szabó polgármester elmondta, a képviselő-testülettel együtt arra törekedtek, hogy az alapvető felújítás megtörténjen, ezt szorgalmazták. Mindenki tudta, milyen gyatra állapotban van a ház, ezért a költségvetésben különítettek el pénzt a korszerűsítésre.
Százötvenezer euróból újjáépítették és leszigetelték a verandai részt, mindenhová új padlókat raktak le, korszerűsítették az elektromos hálózatot, hűtős-fűtős klímát szereltek be, a nagyteremben pedig padlófűtés van.
A konyha kivételével gyakorlatilag szinte az összes helyiség megújult.
A nyugdíjasok is sokat segítettek a munkákban, ők csiszolták és újították fel a szép, régi ajtókat és rengeteget rakodtak, takarítottak. A szociális helységeket is felújították, a nagyterem egyik ajtaján pedig a kerekesszékesek is be és ki tudnak menni – számukra szintén kialakítottak egy korszerű illemhelyet. A belső udvarról elhordták a szemetet, parkosítottak, de tervezik, hogy a hátsó kapu előtti részen rekreációs és sporttevékenységre alkalmas teret alakítanak ki.
Az ünnepélyes átadó egy örömteli, családias találkozóvá változott, a jelenlévő nyugdíjasklubok tagjai pedig a város vezetőségének köszönték meg az idősekért történt fejlesztést, az őket szolgáló beruházást.
