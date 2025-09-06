A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú árvízriasztást rendelt el Poprádi és Gölnicbányai járás területére a villámárvizek fokozott kockázata miatt.
Árvízriasztás lépett életbe ezekben a járásokban!
A meteorológusok szerint a várható, heves zivatarokhoz társuló intenzív csapadék rövid idő alatt hirtelen vízszintemelkedést okozhat a kisebb vízfolyásokon. Egyes helyeken a vízállás elérheti, sőt meghaladhatja a helyi árvízvédelmi szinteket, és nem zárható ki, hogy a folyókon kívül is kialakuljanak villámárvizek.
Az SHMÚ emellett továbbra is érvényben tartja az elsőfokú meteorológiai figyelmeztetést zivatarok miatt Kassa és Eperjes megye teljes területén, valamint a Breznóbányai, a Gyetvai, a Losonci, a Poltári, a Nagyrőcei, a Rimaszombati és a Liptószentmiklósi járásban. A riasztások előzetesen szombat este 18 óráig maradnak érvényben.
