Aradi vértanúk emléknapja Kamocsán

Bak Dávid, Bak János, Lukács Dávid, Oláh József, Oláh Dávid, Takács József, Takács Sándor neve az emlékoszlopon szerepel, amelyhez koszorúkat és mécseseket helyeztek ki az emlékünnepség résztvevői. Lukács Imre, Kamocsa polgármestere beszédében kiemelte, az a dolgunk, hogy a többséget megbékéltessük azzal a nemes gondolattal, hogy egy vele együtt élő másik sorsközösség, a mi estünkben a felvidéki magyar közösség más nyelvvel és más kultúrával a többiekre semmilyen veszélyt nem jelent.

„Nem veszély vagyunk, hanem a bőség forrása. Nem veszélyeztetünk, hanem gazdagítunk. Néha azon kapjuk magunkat, hogy magyarázkodnunk kell, szinte elnézést kell kérnünk azért, hogy vagyunk, hogy nyelvünket, kultúránkat, szokásainkat fenn akarjuk tartani. 1848/49 szabadságharcosai egyszerre erősítették a nemzet identitását és képviselték a reformokat, a fejlődést, a modernizációt, és a kettő nem állt egymással ellentétben”

– hangsúlyozta Lukács Imre.

Halász Ildikó szavalata tette teljessé a megemlékezést, majd a kultúrházban folytatódott az emlékműsor Kamocsai Gál László előadásával, a forradalom és szabadságharc kamocsai vonatkozásairól. Közreműködött az Őszirózsa éneklőcsoport, majd Mészáros János Elek énekművész műsorát hallhatta a közönség.