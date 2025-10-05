Régió

Aradi vértanúk emléknapja Kamocsán

A kamocsai emlékoszlop vasárnapi leleplezése
A szerző felvétele
Száz Ildikó
Száz Ildikó
Kamocsa |

A Vág menti településen október 5-én tartották az aradi vértanúk emléknapját. Ebből az alkalomból a községi hivatal udvarában lévő parkban emlékművet lepleztek le az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kamocsai honvédeinek tiszteletére.

Köszöntöm önöket itt az önkormányzat által 2004-ben kialakított emlékezés parkjában, ahol a kamocsai irodalmárok emlékműve mellett egy újabb emlékhely vár leleplezésre. Galo Vilmos történész, muzeológus szorgalmának köszönhetően, aki felkutatta a meglévő dokumentumokban a szabadságharc kamocsai honvédeinek nevét. A Csemadok helyi szervezetének és a Kamocsai Értéktár Bizottság inditványozására a helyi önkormányzat emlékjelet készítetett, amelynek kivitelezésére a pogrányi kőfaragó vállalkozás kapott megbízást”

mondta Kamocsai Gál László, a Csemadok helyi szervezetének elnöke.

Bak Dávid, Bak János, Lukács Dávid, Oláh József, Oláh Dávid, Takács József, Takács Sándor neve az emlékoszlopon szerepel, amelyhez koszorúkat és mécseseket helyeztek ki az emlékünnepség résztvevői. Lukács Imre, Kamocsa polgármestere beszédében kiemelte, az a dolgunk, hogy a többséget megbékéltessük azzal a nemes gondolattal, hogy egy vele együtt élő másik sorsközösség, a mi estünkben a felvidéki magyar közösség más nyelvvel és más kultúrával a többiekre semmilyen veszélyt nem jelent. 

Nem veszély vagyunk, hanem a bőség forrása. Nem veszélyeztetünk, hanem gazdagítunk. Néha azon kapjuk magunkat, hogy magyarázkodnunk kell, szinte elnézést kell kérnünk azért, hogy vagyunk, hogy nyelvünket, kultúránkat, szokásainkat fenn akarjuk tartani. 1848/49 szabadságharcosai egyszerre erősítették a nemzet identitását és képviselték a reformokat, a fejlődést, a modernizációt, és a kettő nem állt egymással ellentétben”

hangsúlyozta Lukács Imre.

Halász Ildikó szavalata tette teljessé a megemlékezést, majd a kultúrházban folytatódott az emlékműsor Kamocsai Gál László előadásával, a forradalom és szabadságharc kamocsai vonatkozásairól. Közreműködött az Őszirózsa éneklőcsoport, majd Mészáros János Elek énekművész műsorát hallhatta a közönség.

Kamocsa
A szerző felvételei

A vasárnapi emlékünnepség résztvevői a kamocsai községháza udvarában

aradi vértanúk
Kamocsai Gál László
Lukács Imre
KAmocsa
