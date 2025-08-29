Régió

Újabb módszerrel próbálkoznak a telefonos csalók, ne dőljön be nekik!

csaló k
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Péntek reggeltől ismét megszaporodtak a telefonos csalások.

Péntek reggel óta több bejelentés is érkezett a fővárosi hatóságokhoz arról, hogy magukat rendőrnek kiadó csalók hívogatják az embereket Zsolnáról – tájékoztatott Michal Szeiff, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A telefonálók azt állítják, hogy a hívott fél bankszámláját visszaélés érte, ezért minden pénzét ki kell vennie, majd az utcán egy idegennek, a Nemzeti Bank állítólagos munkatársának kell átadnia. 

Szeiff tájékoztatása szerint eddig egyetlen érintett sem vált a csalás áldozatává, a rendőrség azonban arra kéri a lakosokat, hogy az ilyen hívásokat azonnal szakítsák meg, és tiltsák le a hívó számát. Hangsúlyozta: a zsolnai rendőrök nem keresik Pozsony megye lakosait, és soha nem kérik, hogy megtakarításaikat idegeneknek adják át, sem azt, hogy pénzt hagyjanak hátra közterületen vagy parkoló autók alatt.

A hatóságok ismét emlékeztetnek: sem a rendőrség, sem a bankok, sem ügyvédek vagy más állami intézmények soha nem kérnek telefonon keresztül pénzt vagy értéktárgyakat.

csalók
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?