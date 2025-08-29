Újabb módszerrel próbálkoznak a telefonos csalók, ne dőljön be nekik!

Péntek reggel óta több bejelentés is érkezett a fővárosi hatóságokhoz arról, hogy magukat rendőrnek kiadó csalók hívogatják az embereket Zsolnáról – tájékoztatott Michal Szeiff, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A telefonálók azt állítják, hogy a hívott fél bankszámláját visszaélés érte, ezért minden pénzét ki kell vennie, majd az utcán egy idegennek, a Nemzeti Bank állítólagos munkatársának kell átadnia.

Szeiff tájékoztatása szerint eddig egyetlen érintett sem vált a csalás áldozatává, a rendőrség azonban arra kéri a lakosokat, hogy az ilyen hívásokat azonnal szakítsák meg, és tiltsák le a hívó számát. Hangsúlyozta: a zsolnai rendőrök nem keresik Pozsony megye lakosait, és soha nem kérik, hogy megtakarításaikat idegeneknek adják át, sem azt, hogy pénzt hagyjanak hátra közterületen vagy parkoló autók alatt.

A hatóságok ismét emlékeztetnek: sem a rendőrség, sem a bankok, sem ügyvédek vagy más állami intézmények soha nem kérnek telefonon keresztül pénzt vagy értéktárgyakat.