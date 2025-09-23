Lezuhant a tetőről, most kerekesszékben él – Sanyi azonban fel akar állni!

Életben maradt – még feladata van!

„Mindenki azt mondja, hogy valami dolgom van itt még, ha életben maradtam. Kezdetben nagyon nehéz volt, de el kellett fogadnom a jelenlegi állapotot. Arra azonban nem vagyok hajlandó, hogy beletörődjek! Ez egy új élet, minden másképpen van, de nem jelenti azt, hogy végleges. Hiszek a gyógyulásban!” – mondja mélységes meggyőződéssel Sanyi.

Az automata váltós gépkocsiját átszereltette, így mozgáskorlátozottként is egyedül utazhat. Hetente kétszer utazik Besztercebányára rehabilitációra már több mint egy éve. Segítséggel ül be otthon az autóba, és miután megérkezik a központba, ott segédkeznek a kiszállásban. Az érsekújvári parkolóban azt is megmutatja, hogy a kormányon is van egy eszköz, amibe beleteszi a kezét és könnyebben irányítja a kocsit.

„Fizikailag vagyok, ahogy vagyok. Ami különös, hogy mellkastól lefelé nem érzek semmit. Fájdalmat azonban mégis érzek. Állandóan égnek a lábaim, az orvosok azt mondják, hogy ez fantomfájdalom. De én tudom, hogy nem az! Az élet megy tovább, ugyanolyan életet tudok élni, csak bizonyos korlátok között.

A gyógykezelések során szembesülök mások gondjaival, állapotaival. A tapasztalt kerekesszékkel közlekedők azt mondták Kovácsfalván, hogy két éven belül azok, akik nem fontosak az életemben, ki fognak szóródni a kapcsolathálómból. De aki marad, arra számíthatok. Szerencsére vannak ilyen barátaim, akikkel óvodába, iskolába vagy sportolni jártam. Bármikor hívhatom őket akár éjjel is” – avat be életébe Sándor.

Jótékonysági futás Zsitvabesenyőn

Beszélgetőtársunk arról is beszámol, hogy a közelmúltban Zsitvabesenyőn rendeztek jótékonysági futást, ahol ő kerekesszéken gurult és a barátai futottak mellette, illetve mögötte. Miután célba értek, volt, aki tapsolt, kiabált, de akadt olyan is aki sírva fakadt az erős és elszánt versenyző csapat láttán.

„Kaptam elektromos kerekesszéket is, és a neveződíjból befolyt összeget átutalták a számlámra. A verseny ötletadója, kezdeményezője a zsitvabesenyői munkahelyem főnöke, Ivan Patrik volt. Ő volt az, aki a balesetet követően meglátogatott Kovácsfalván, támogatott, ahogyan csak tudott. Gyakran beszélgetünk, ellátogatok a cégbe is, van úgy, hogy együtt ebédelünk. Ivan Patrik nem engedi, hogy a nehéz pillanatokban elhagyjam magam.

Azt mondja, ha valaki, akkor én biztosan meg tudom csinálni. Lehet, hogy öt, lehet, hogy tíz éven belül, de sikerülhet. A regeneráció fiatal korban gyorsabban megy.

Amire most nagy szükségem lenne, az a kézrehabilitáció, hogy valamivel jobb legyen az ujjak finom motorikája, precízebb és biztosabb. Most a tornán van a hangsúly, hogy az izmok ne sorvadjanak el, beleértve a kezeket, a lábakat, az ízületeket” – avat be a részletekbe Sanyi.

Rengeteg tornaeszköze van, így otthon is súlyzózik, bordásfal segítségével gyakorolja a felállást. Tudja, hogy ha nem teszi meg a szükséges erőfeszítést, akkor nem várhat eredményt.

„Amíg tervezek, addig jó. Ha mindig van egy kis cél, akkor az előbbre visz. Ebből táplálkozok nap mint nap. A barátokkal kijárok focimeccsekre, moziba vagy hamburgerezni. Amint hívnak, máris indulok. Van úgy, hogy embereket szállítok a repülőtérről, igyekszem hasznos lenni. Bécsben voltam most, de Pozsonyba is járok és Budapesten is voltam a repülőtéren. Nagyon igyekszem, ugyanakkor jó érzéssel tölt el, hogy rengetegen segítenek nekem.

Vagy talán csak sajnálnak? Vagy szeretnek? Nem akarom, hogy sajnáljanak! Elég, ha segítenek, vagy ha élvezik a társaságomat. Hiszem, hogy minden lehetséges!”

– mondja búcsúzóul Sanyi.