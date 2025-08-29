Régió

Albárnál hulladéklerakó ég, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal

Fotó: HaZZ/Facebook

Péntek délután tűz keletkezett egy hulladéklerakóban Albár mellett, az oltásban több település hivatásos és önkéntes tűzoltói is részt vesznek. A mintegy 5500 négyzetméteres területen égő hulladék megfékezését a viharos szél és a sűrű füst is nehezíti.

Az oltásban részt vesznek a hivatásos egységek Dunaszerdahelyről, Somorjáról és Nagyszombatból, valamint több önkéntes tűzoltócsapat Légről, Nagypakáról, Somorjáról, Albárról, Felsővámosról, Nyékvárkonyból és Bögellőről.

A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a füsttel érintett területeken lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást.

