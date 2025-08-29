Fotó: HaZZ/Facebook
Albárnál hulladéklerakó ég, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal
Péntek délután tűz keletkezett egy hulladéklerakóban Albár mellett, az oltásban több település hivatásos és önkéntes tűzoltói is részt vesznek. A mintegy 5500 négyzetméteres területen égő hulladék megfékezését a viharos szél és a sűrű füst is nehezíti.
Az oltásban részt vesznek a hivatásos egységek Dunaszerdahelyről, Somorjáról és Nagyszombatból, valamint több önkéntes tűzoltócsapat Légről, Nagypakáról, Somorjáról, Albárról, Felsővámosról, Nyékvárkonyból és Bögellőről.
A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a füsttel érintett területeken lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.