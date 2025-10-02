Folyamatosan várják azokat a tánc iránt érdeklődőket, akik szeretik a dinamikus és egyben játékos mozgásformát (Forrás: Göndör Éva)
Egy darabka az 1920-as évek Amerikájából – Solo Jazz kurzus indult Dunaszerdahelyen
Göndör Éva három hete indította a Solo Jazz táncstílust népszerűsítő kurzusát Dunaszerdahelyen, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ tükörtermében.
Az afrikai gyökerű mozgáskultúra fő jellemzője a dinamizmus és a játékosság, valamint az, hogy egyedül is gyakorolható. A kurzuson tanultakkal stabil alapok nyerhetőek ahhoz, hogy a párosban táncolható Lindy Hop stílust is elsajátíthassák. A kurzusra főleg felnőtteket, illetve fiatal felnőtteket várnak.
Fred Astaire és Ginger Rogers lépései
A mai Solo Jazz lépései az afrikai tradicionális táncokhoz vezethetőek vissza. Az Afrikából Amerikába hurcolt emberek vitték magukkal, ahol az eredeti lépésekhez az évtizedek során további, főleg európai elemek is hozzáadódtak – felfedezhetőek benne a sztepptánc és a charleston egyes lépései is.
„A Solo Jazz alapvetően a jazz zenére alkotott ritmikus improvizációnak és az eredeti, tradicionális tánclépéseknek az egyvelege. Hangsúlyos akcentusokat tartalmaz, kiemelve a szinkópás ütemeket. Felettébb dinamikus és játékos. Fred Astaire és Ginger Rogers közös filmjeikben például főleg tappet táncoltak, de előszeretettel kevertek bele Solo Jazz elemeket is”
– árulta el nekünk Göndör Éva, akivel egy kávé mellett beszélgettünk az induló kurzusról és magáról a táncokról.
Lindy Hop a Savoyból
A somorjai születésű Éva gyermekkorában a Csaliban néptáncolt, majd rövid ideig balettozott, végül átnyergelt a modern jazzbalettre, ám az egyetem miatt némi szünetre kényszerült. Angliában töltött 18 éve alatt találta meg kedvenc stílusát, a Lindy Hopot, ami az 1920-as évek Amerikájában kifejezetten népszerű volt.
Ez egy nagyon dinamikus páros tánc, amit az akkor dívó regtime és jazz zenékre „roptak”. A harlemi Savoy Ballromból terjedt el, eleinte csupán afroamerikaiak táncolták.
Ma már akárki táncolhatja
Éva a dunaszerdahelyi kurzuson Nikki Santilli Solo Jazz-táncos és tanár tantervét használja. Itt nem csak tánclépéseket sajátítanak el az érdeklődők, illetve ezt a fajta mozgásformát – a tanulás során zenei, sőt történelmi ismereteket is szereznek.
A kurzusvezető filigrán alkata nem előfeltétel. Kérdésemre, melyben az ideális testalkat iránt érdeklődtem – hozzáfűzve, hogy én azért sem kezdtem el táncolni, mert „túl nagynak” tartom magam –, azonnal egy kisvideóval válaszolt, mégpedig Shorty George és Big Bea közös táncával, ahol a hölgy egy fejjel magasabb férfi partnerénél. Látványuk pedig egyszerűen lehengerlő.
Egyéniből páros
A Solo Jazz swing-tánc stílus lépései több tánctípusnak is részét képezik, Michael Jackson például jócskán használta klipjeiben, ahogy a később kialakult rock and rollt és a Peacockot is le lehet bontani a Solo Jazz egyes lépéseire. A táncoktatás során a jazz mellett igyekeznek más zenei stílusokba is átültetni ezt a mozgáskultúrát – vagyis a jazz zene sem előfeltétel. A Solo Jazz páros tánca a fent említett Lindy Hop, melyhez a dunaszerdahelyi kurzus tökéletes alapot ad.
„Aki szeretne párosban táncolni, annak nagyon jó, ha megcsinál egy Solo Jazz kurzust, mert itt megtanulja azokat az alaplépéseket, improvizációkat, mozdulatsorokat, melyeket aztán át lehet ültetni. Ez megadja a szükséges erős alapot”
– magyarázta a tánctanár. Korábban ő is járt Lindy Hop órákra a Dunaszerdahely Táncklubba Volner Nagy Melindához, ezért jó szívvel ajánlja tanítványainak, hogy a Solo Jazz kurzuson megszerzett tudással bátran jelentkezzenek be ide, a páros táncra.
Tiszta forrás
Éva igyekezett tudását „tiszta forrásból” megszerezni, tánctanáraira felettébb büszke. Angliában tíz éven keresztül tanulta a Solo Jazzt. Egyik tanára az a világhírű, francia Ryan Francois volt, aki még az 1930-as években fénykorát élő Frank Manningtől, a Lindy Hop atyjától tanulta azt. Szerencsésnek tartja magát, hogy hozzá járhatott, és ha alkalma adódik, újra és újra visszatér az óráira Londonban.
Még pozsonyi egyetemi évei alatt döntötte el, hogy Angliába költözik és ott folytatja tanulmányait. A The Open University angolpedagógia-szakán végzett távúton, munka mellett. Jelenleg is angolt tanít, főleg nyelviskolákban, de több magándiákja is van, és cégeknek is tart órákat.
A dunaszerdahelyi Solo Jazz kurzust szombat délelőttönként, 10.45-től 11.45-ig tartja a művelődési központ tükörtermében. Emellett Pozsonyban is tanít, péntek esténként a Charlie’s Swing Táncstúdióban, itt Lindy Hopot, ahol Laco ’Charlie’ Ruppeldt partnere.
