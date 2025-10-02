Egy darabka az 1920-as évek Amerikájából – Solo Jazz kurzus indult Dunaszerdahelyen

Az afrikai gyökerű mozgáskultúra fő jellemzője a dinamizmus és a játékosság, valamint az, hogy egyedül is gyakorolható. A kurzuson tanultakkal stabil alapok nyerhetőek ahhoz, hogy a párosban táncolható Lindy Hop stílust is elsajátíthassák. A kurzusra főleg felnőtteket, illetve fiatal felnőtteket várnak.

Fred Astaire és Ginger Rogers lépései

A mai Solo Jazz lépései az afrikai tradicionális táncokhoz vezethetőek vissza. Az Afrikából Amerikába hurcolt emberek vitték magukkal, ahol az eredeti lépésekhez az évtizedek során további, főleg európai elemek is hozzáadódtak – felfedezhetőek benne a sztepptánc és a charleston egyes lépései is.

„A Solo Jazz alapvetően a jazz zenére alkotott ritmikus improvizációnak és az eredeti, tradicionális tánclépéseknek az egyvelege. Hangsúlyos akcentusokat tartalmaz, kiemelve a szinkópás ütemeket. Felettébb dinamikus és játékos. Fred Astaire és Ginger Rogers közös filmjeikben például főleg tappet táncoltak, de előszeretettel kevertek bele Solo Jazz elemeket is”

– árulta el nekünk Göndör Éva, akivel egy kávé mellett beszélgettünk az induló kurzusról és magáról a táncokról.