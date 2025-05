Aggasztó a helyzet a Bodrogon, a szakemberek szerint a felgyülemlő szemét is közrejátszik az árvizek keletkezésében

A 2022-es és 2023-as években olyan árvizeket tapasztaltunk, amelyek elérték a legmagasabb, harmadik fokozatú riasztást. Idén szerencsére nyugodtabb a helyzet, de igazából minden a folyók szabályozásától és az időjárástól függ, amelyek folyamatosan változtatják a víz mozgását. Az Ukrajna felől érkező víztömegek végül összefolynak és a Bodrogba ömlenek, ami növeli az árvízveszélyt

– nyilatkozta a csütörtök reggelre betervezett folyótisztítás során a területi igazgató.

A Bodrog folyó szlovákiai részén ma délelőtt vette kezdetét az a kétnapos önkéntes akció, amelyet a Kassai Regionális Fejlesztési Ügynökség (ARRKE) szervezett a FloodBOTI projekt keretében. Az önkéntesekből, az SVP szakembereiből, illetve a a Save Nature by Čivas Polgári Társulás tagjaiból álló csapat kenuk segítségével fogtak hozzá a folyó vizének felszínén, illetve közvetlenül a parton található hulladék eltakarításához. Ahogy azt Vaľo is kihangsúlyozta, a folyamatosan felgyülemlő hulladéktömeg komoly probléma, amely a Bodrog helyzetét is súlyosbítja.

A vízfolyások szennyezése, különösen a forrásvidékeken, üledék és hulladék felhalmozódását okozza, ami a folyók egész területeit elzárhatja. Tavaly hatalmas lerakódásokkal szembesültünk, amelyek a folyók áramlását akadályozták. Ha ezeket a hulladékokat és hordalékokat nem távolítjuk el időben, más bonyodalmakhoz vezethetnek

– tette hozzá Vaľo azzal, hogy éppen ezért van szükség hosszú távú tevékenységekre és több külső ügynökség együttműködésére, és pontosan ezért tartják nagy becsben azoknak a szervezeteknek a munkáját, amelyek évek óta dolgoznak a folyók megtisztításán. Bár az igazgató szerint ezek a tevékenységek csak apró cseppek a tengerben a teljes szennyezéshez képest, nélkülük a helyzet még súlyosabb lenne.