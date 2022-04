Adományboltot és ukrán nappali központot nyitottak Léván

Ingyenes zóna nagy választékkal

A város vezetése külön köszönetet mondott Mária Mészárošovának, a Lévai Művelődési Központ igazgatójának, hogy felajánlotta a helyiségeiket. A művelődési központ előcsarnokában szerdánként 16 és 17 óra között fogadják az ukrán lakosokat az ingyenes zónában, ahol tartós élelmiszert, tisztálkodó és tisztítószereket, papírpelenkát, ruhaneműt választhatnak a háború borzalmai elől menekülők. Az áru jelentős részét adományokból és az egyik áruházlánc rendszeres szállítmányaiból állították össze. Az ingyenboltba még be kell szerezniük egy hűtőt, hogy tejtermékeket kínálhassanak a rászorulóknak. A lévai szervezők elmondták, a tartós élelmiszerek közül nem is igazán a liszt és a cukor iránt volt nagy a kereslet, az ukrán kisgyerekes édesanyák elsősorban zab- és kukoricapelyhet, továbbá kölest keresnek, és kelendő a friss zöldség.

Léva önkormányzata február közepe óta segíti a városba érkező ukrán menekülteket, az első nagy találkozót ugyanitt rendezték meg számukra. A vöröskereszt helyi szervezetének az önkéntesei csomagokat osztottak szét akkor az érkezőknek, melyeket a helyi vállalkozók támogatásával állítottak össze. Martina Šlapáková, a Medulienka központ társalapítója és a nappali központ, valamint az ingyenbolt egyik ötletadója elmondta, az ukrán családokat érkezésük óta segítik, támogatják és rendkívül nagy örömmel tölti őket el a város és a szervezetek összefogása. Michaela Chmelová a vöröskereszt lévai területi szervezetének elnöke elmondta, önkénteseik február 24-e óta folyamatosan dolgoznak, Léván és az országhatáron egyaránt szolgálatot teljesítenek. A segítségnyújtás leghatékonyabb, legcélszerűbb módját keresik. Chmelová elmondta, köszönet jár mindenkinek az adományokért, mert azok is adtak, akik szerényebb körülmények között élnek, és a komolyabb szponzorok sem mondtak nemet. Katarína Felixová, a Parkinson-kórral élők lévai regionális szervezetének elnöke is a segítők közé tartozik szervezetük tagjaival, ők sem nézhették tétlenül az otthonaikból menekülők áradatát.





Lévai családoknál élnek az érkezők

„Kétszázhúsz nyilvántartott ukrán menekült tartózkodik jelenleg Léván. Rendkívül készséges lakosaink vannak, magánszemélyek nyújtottak szállást és cégek kínáltak fel ideiglenes menedéket az érkezőknek. Természetesen felkészültünk arra is, hogy újabb menekültek érkezhetnek a városba, a Margita-Ilona rekreációs központban alakítanánk ki szükségszállást egy újabb menekülthullám esetén. Arra is lehetőség van, hogy a Lévai járás területén, más községekben helyezzük el őket” – tájékoztatta lapunkat Ján Krtík. A Lévai Körzeti Munka- Szociális és Családügyi Hivatal munkatársai elmondták, a Vöröskereszt dolgozói és a Barsi Könyvtár munkatársai is segítettek a babasarok létrehozásában, hogy a hivatalos ügyeiket intéző édesanyákat tehermentesítsék. Az elmúlt két hónapban 65 nő, édesanya számára sikerült munkát találniuk Léván, készséggel reagáltak a munkahivatal megkeresésére a Génye ipari parkban lévő cégek vezetői és álláslehetőségeket ajánlottak fel a gyártási részlegeken.





Baba-mama központ a Juniorban

Vlasta Kollárová, a lévai Barsi Könyvtár igazgatója elmondta, az ukrán könyvtárosoknak a Nemzeti Kulturális Alap ösztöndíj támogatásával álláslehetőséget kínálhatnak fel. Szabadidős foglalkozásokat terveznek az ukrán családoknak. A Medulienka baba-mama központ kezdeményezésére jött létre az ukrán édesanyák és gyermekeik számára a Junior központ emeleti termében a baba-mama központ. A pazarul berendezett gyereksaroknál frissítőt kínálnak majd a gyerekeknek, és az ukrán szülők az itt található számítógépen megírhatják az életrajzukat. Az internet-hozzáférhetőségnek köszönhetően a nappali központba látogatók hozzájuthatnak a számukra szükséges információkhoz. A lévai központba minden hétfőn és szerdán ellátogathatnak az ukrán lakosok 9 és 17 óra között.





Ukrán és lévai önkéntesek

A szervezők elmondták, a nappali központ ötlete az ukrán családokkal folytatott beszélgetés eredményeként született. Elsőként a Medulienka baba-mama központ kínált fel helyiségeket erre a célra, később megszólították a város vezetését. A nappali központban elsősorban olyan ukrán lakosok végeznek önkéntes munkát, akik már hosszabb ideje Léván élnek, és csatlakoztak hozzájuk a baba-mama központ önkéntesei.

Ján Krtík a szervezők nevében köszönetet mondott azoknak a lakosoknak, állami, civil és egyházi szervezeteknek, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a Léván menedéket találóknak elfogadhatóbbá, némileg elviselhetőbbé tegyék a jelenlegi helyzetet.