A vonatbaleset miatt traumatológiai protokollt léptetett életbe a kassai kórház

A Rozsnyói járásban történt vasúti szerencsétlenség miatt életbe léptette a traumatológiai betegellátási protokollt a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház (UNLP).
Egy súlyos sérültet helikopter vitt a kórházba, a baleseti sebészeti klinikán helyezték el. További sérültekkel Kassára tart a tűzoltóság evakuáló autóbusza. Egyelőre nem tudunk nyilatkozni a sérültek számáról – tájékoztatott Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.
