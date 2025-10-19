A vécén lehúzott vízben is keresik a kábítószert – mondták el a drogprevenciós konferencián

A leszokás saját döntés kell legyen

Burkali Bernadett a győri droghelyzet változását elemezte a „Trendek, mintázatok, kockázatok – Drogfogyasztás alakulása Győrben 30 év tükrében (1994–2024)” című előadása keretében. A három évtizedes adatsorok alapján a szakember bemutatta, hogyan alakultak a fogyasztási szokások és milyen társadalmi tényezők befolyásolták a trendeket. Összegzésként kijelentette, hogy a megelőzésnek fókuszálni kell a családi háttérből adódó védő- és kockázati tényezőkre, valamint a kortárscsoportok hatásaira, amik megtartóak, de károsak is lehetnek. Érdekes példaként hozta fel, hogy a jó tanuló, de szorongó diák nem kevésbé veszélyeztetett, mint egy rossz tanuló és érdektelen gyerek.

A rövid kávészünet után Andrea Kosírová Hugáňová beszélt a kockázatcsökkentés filozófiájáról, amely – mint rámutatott – nemcsak a szenvedélybetegek támogatásában, hanem a megelőzésben is nélkülözhetetlen szemlélet. Szolgálatuk során felhívjak a kábítószerhasználók figyelmét arra, hogy megéri felelősségteljesen cselekedni. Klienseiknek elmondják a droghasználat következményeit, átadnak minden ehhez kapcsolatos tudást, hogy alapos mérlegelés alapján hozzanak döntést, hiszen nem tudnak 24 órában mellettük lenni.

Az eladó után nyomoznak

Az utolsó előtti előadó Katona Roland, a Dunaszerdahelyi Járási rendőrparancsnok volt, aki a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről és a rendőrség megelőző tevékenységéről adott elő. Gyakorlati példákon keresztül mutatta be, milyen módszerekkel igyekeznek visszaszorítani a drogokhoz köthető bűnözést a térségben.

„Nem az a prioritásunk, hogy a kisebb fogyasztókat kriminalizáljuk, hanem eggyel feljebb menni és a kisebb és nagyobb eladókat eliminálni”

– osztotta meg lapunkkal a parancsnok. Hozzátette, hogy a nyomozás adatgyűjtési folyamata több hónapig is eltart és meg kell fogni pár vásárlót is, hogy megbizonyosodjanak a helyzetről. Csak ezt követően rendel el házkutatást a hatóság. Azt ugyan nem árulta el, hogy jelenleg Dunaszerdahelyen mennyi ilyen nyomozás van folyamatban, de azt leszögezte, hogy dolgoznak rajtuk.