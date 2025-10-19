Szemelyácz János elmondta, hogy Magyarországon csaknem félmillió gyerek él diszfunkcionális családban
A vécén lehúzott vízben is keresik a kábítószert – mondták el a drogprevenciós konferencián
Megdöbbentő statisztikákkal szembesültek a drogprevenciós konferencia résztvevői a városháza tárgyalótermében csütörtökön. Az alternatív dohánytermékekről megbízható statisztikai eredmények egyelőre nincsenek, a kábítószerek közül Dunaszerdahelyen és környékén pedig a pervitin és a metamfetamin a legnépszerűbb.
Gyanús a sok látogatás
A programpontok közt Bartalos József, a hivatal közoktatási, szociális, sport- és kulturális főosztályának munkatársa konferált. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere felvezetésében rámutatott a fiatalok dohánytermékek és alkoholfogyasztási szokásainak aggasztó mértékére. Kifejtette, hogy a Nyugat-szlovákiai Vízművek munkatársai ki tudják mutatni a csatornarendszerben fellelt, a víztisztítókban felgyülemlő kábítószer származékokat. Az országban található víztisztítók mért értékeit összehasonlítva a Dunaszerdahelyről az étei víztisztítóba befutó szennyvíz származékainak mértéke kifejezetten magas. Emellett felhívta a figyelmet a nem ritka lakossági bejelentésekre is, több lakó ugyanis arról számol be, hogy az egyes lakásokban feltűnően sok a látogatás. Vélhetően azért, mert ott szerzik be az anyagot, tette hozzá Hájos Zoltán.
A kiskorúak könnyen hozzáférnek
A szakmai programot a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa, Rásó Anikó nyitotta meg előadásával, amely a dohányzás hagyományos és modern formáinak összehasonlításával hívta fel a figyelmet az új típusú, alternatív nikotintermékek egészségügyi kockázataira. A „Dohányzás – hagyományos vs modern” című előadás rávilágított arra is, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbb e-cigaretta és hevített dohánytermékek, amik teljesen új kihívásokat jelentenek a közegészségügy számára is.
A fiataloknak mesefigurákkal díszített illegális dohánytermékeket kínálnak, hívta fel a figyelmet Rásó Anikó, sőt, a nikotinpárnácskákat, amit egyre több fiatal használ, cukorkásdoboz-szerű csomagolásban árusítják. Mivel az alternatív dohánytermékek viszonylag újak a térségben, megbízható statisztikák még nem állnak rendelkezésre. A közegészségügy munkatársai azonban megkérdeztek 67 dunaszerdahelyi középiskolást, 15-16 éveseket, hogy használnak-e alternatív dohánytermékeket, csak 20 fő mondta, hogy nem próbált még ilyeneket, a többiek próbálták vagy használják is őket. Ez arra mutatott rá, hogy hiába tiltott az alternatív dohánytermékek 18 év alattinak való árusítása és hiába büntethető az a kiskorú is, aki használja, mégis könnyen hozzáférnek.
Kéttípusú szolgáltatás, de kevés szakember
Ezt követően Csivre Zsuzsanna, a Tanácsadó és Prevenciós Központ szakembere mutatta be a szervezet munkáját és a drogfüggőség megelőzésében betöltött szerepét. Előadásában hangsúlyozta a multidiszciplináris együttműködés fontosságát, különösen az iskolai prevenció és a fiatalok mentális egészségének megőrzése terén. Beszámolt arról, hogy a 2023-as évben történt transzformációt követően, amikortól kéttípusú szolgálattást nyújtanak – gyógypedagógiait és pedagógiai pszichológiait –, sok problémával találkoznak, de igyekeznek mindig megoldani, annak ellenére, hogy kifejezetten alacsony létszámmal dolgoznak.
A leszokás saját döntés kell legyen
Burkali Bernadett a győri droghelyzet változását elemezte a „Trendek, mintázatok, kockázatok – Drogfogyasztás alakulása Győrben 30 év tükrében (1994–2024)” című előadása keretében. A három évtizedes adatsorok alapján a szakember bemutatta, hogyan alakultak a fogyasztási szokások és milyen társadalmi tényezők befolyásolták a trendeket. Összegzésként kijelentette, hogy a megelőzésnek fókuszálni kell a családi háttérből adódó védő- és kockázati tényezőkre, valamint a kortárscsoportok hatásaira, amik megtartóak, de károsak is lehetnek. Érdekes példaként hozta fel, hogy a jó tanuló, de szorongó diák nem kevésbé veszélyeztetett, mint egy rossz tanuló és érdektelen gyerek.
A rövid kávészünet után Andrea Kosírová Hugáňová beszélt a kockázatcsökkentés filozófiájáról, amely – mint rámutatott – nemcsak a szenvedélybetegek támogatásában, hanem a megelőzésben is nélkülözhetetlen szemlélet. Szolgálatuk során felhívjak a kábítószerhasználók figyelmét arra, hogy megéri felelősségteljesen cselekedni. Klienseiknek elmondják a droghasználat következményeit, átadnak minden ehhez kapcsolatos tudást, hogy alapos mérlegelés alapján hozzanak döntést, hiszen nem tudnak 24 órában mellettük lenni.
Az eladó után nyomoznak
Az utolsó előtti előadó Katona Roland, a Dunaszerdahelyi Járási rendőrparancsnok volt, aki a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről és a rendőrség megelőző tevékenységéről adott elő. Gyakorlati példákon keresztül mutatta be, milyen módszerekkel igyekeznek visszaszorítani a drogokhoz köthető bűnözést a térségben.
„Nem az a prioritásunk, hogy a kisebb fogyasztókat kriminalizáljuk, hanem eggyel feljebb menni és a kisebb és nagyobb eladókat eliminálni”
– osztotta meg lapunkkal a parancsnok. Hozzátette, hogy a nyomozás adatgyűjtési folyamata több hónapig is eltart és meg kell fogni pár vásárlót is, hogy megbizonyosodjanak a helyzetről. Csak ezt követően rendel el házkutatást a hatóság. Azt ugyan nem árulta el, hogy jelenleg Dunaszerdahelyen mennyi ilyen nyomozás van folyamatban, de azt leszögezte, hogy dolgoznak rajtuk.
Csaknem félmillió diszfunkciós családban élő gyerek
A szakmai blokkot Szemelyácz János, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke addiktológus, pszichiáter és pszichológus terapeuta zárta, aki a szenvedélybetegségek terápiás megközelítéseiről és az addiktológiai ellátás új irányairól beszélt. Elmondta, hogy Magyarország sajnálatos módon nincs benne egy európai drogprevenciós programban sem.
„Önmagában nem lehet kínálatcsökkentést elérni keresletcsökkentés nélkül”
– emelte ki, majd felsorolt hat olyan államilag bezárt szakmai intézményt, ami ezzel foglalkozott és kettőt, aminek a kapacitását tragikusan csökkentették. Segíteni kell a destigmatizációt a függőségek terén, a kábítószernél és az alkoholfogyasztásnál egyaránt.
"A WHO 2022-es kimutatása szerint Magyarországon az alkoholista plusz a magas kockázatú ivók a teljes magyar felnőtt lakosságnak a 21,3 százaléka, ami 2 millió embert jelent. Ezzel Magyarország a világelső Oroszországot és Fehéroroszországot előzve meg”
– osztotta meg az addiktológus. Ezen belül is a nők 7,5 és a férfiak 37 százaléka iszik többet, mint kellene, 15 éves kortól a halálig. Az aktív korú felnőtt férfiakat nézve, a 25-65 év közöttiek közül tehát majdnem minden második érintett. Kijelentette, hogy az ilyen családban felnövő gyerekek diszfunkciós családban nőnek fel, ez ma 400-500 000 gyereket jelent.
