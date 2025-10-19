Régió

A vécén lehúzott vízben is keresik a kábítószert – mondták el a drogprevenciós konferencián

Szemelyácz János
Kürthy Judit felvétele

Szemelyácz János elmondta, hogy Magyarországon csaknem félmillió gyerek él diszfunkcionális családban

Kurthy Judit
Kürthy Judit
Dunaszerdahely |

Megdöbbentő statisztikákkal szembesültek a drogprevenciós konferencia résztvevői a városháza tárgyalótermében csütörtökön. Az alternatív dohánytermékekről megbízható statisztikai eredmények egyelőre nincsenek, a kábítószerek közül Dunaszerdahelyen és környékén pedig a pervitin és a metamfetamin a legnépszerűbb.

Gyanús a sok látogatás

A programpontok közt Bartalos József, a hivatal közoktatási, szociális, sport- és kulturális főosztályának munkatársa konferált. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere felvezetésében rámutatott a fiatalok dohánytermékek és alkoholfogyasztási szokásainak aggasztó mértékére. Kifejtette, hogy a Nyugat-szlovákiai Vízművek munkatársai ki tudják mutatni a csatornarendszerben fellelt, a víztisztítókban felgyülemlő kábítószer származékokat. Az országban található víztisztítók mért értékeit összehasonlítva a Dunaszerdahelyről az étei víztisztítóba befutó szennyvíz származékainak mértéke kifejezetten magas. Emellett felhívta a figyelmet a nem ritka lakossági bejelentésekre is, több lakó ugyanis arról számol be, hogy az egyes lakásokban feltűnően sok a látogatás. Vélhetően azért, mert ott szerzik be az anyagot, tette hozzá Hájos Zoltán.

A kiskorúak könnyen hozzáférnek

A szakmai programot a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa, Rásó Anikó nyitotta meg előadásával, amely a dohányzás hagyományos és modern formáinak összehasonlításával hívta fel a figyelmet az új típusú, alternatív nikotintermékek egészségügyi kockázataira. A „Dohányzás – hagyományos vs modern” című előadás rávilágított arra is, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbb e-cigaretta és hevített dohánytermékek, amik teljesen új kihívásokat jelentenek a közegészségügy számára is.

Rásó Anikó
Kürthy Judit felvétele

Rásó Anikó

A fiataloknak mesefigurákkal díszített illegális dohánytermékeket kínálnak, hívta fel a figyelmet Rásó Anikó, sőt, a nikotinpárnácskákat, amit egyre több fiatal használ, cukorkásdoboz-szerű csomagolásban árusítják. Mivel az alternatív dohánytermékek viszonylag újak a térségben, megbízható statisztikák még nem állnak rendelkezésre. A közegészségügy munkatársai azonban megkérdeztek 67 dunaszerdahelyi középiskolást, 15-16 éveseket, hogy használnak-e alternatív dohánytermékeket, csak 20 fő mondta, hogy nem próbált még ilyeneket, a többiek próbálták vagy használják is őket. Ez arra mutatott rá, hogy hiába tiltott az alternatív dohánytermékek 18 év alattinak való árusítása és hiába büntethető az a kiskorú is, aki használja, mégis könnyen hozzáférnek.

Kéttípusú szolgáltatás, de kevés szakember

Ezt követően Csivre Zsuzsanna, a Tanácsadó és Prevenciós Központ szakembere mutatta be a szervezet munkáját és a drogfüggőség megelőzésében betöltött szerepét. Előadásában hangsúlyozta a multidiszciplináris együttműködés fontosságát, különösen az iskolai prevenció és a fiatalok mentális egészségének megőrzése terén. Beszámolt arról, hogy a 2023-as évben történt transzformációt követően, amikortól kéttípusú szolgálattást nyújtanak – gyógypedagógiait és pedagógiai pszichológiait –, sok problémával találkoznak, de igyekeznek mindig megoldani, annak ellenére, hogy kifejezetten alacsony létszámmal dolgoznak.

Burkali Bernadett
Kürthy Judit felvétele

Burkali Bernadett

A leszokás saját döntés kell legyen

Burkali Bernadett a győri droghelyzet változását elemezte a „Trendek, mintázatok, kockázatok – Drogfogyasztás alakulása Győrben 30 év tükrében (1994–2024)” című előadása keretében. A három évtizedes adatsorok alapján a szakember bemutatta, hogyan alakultak a fogyasztási szokások és milyen társadalmi tényezők befolyásolták a trendeket. Összegzésként kijelentette, hogy a megelőzésnek fókuszálni kell a családi háttérből adódó védő- és kockázati tényezőkre, valamint a kortárscsoportok hatásaira, amik megtartóak, de károsak is lehetnek. Érdekes példaként hozta fel, hogy a jó tanuló, de szorongó diák nem kevésbé veszélyeztetett, mint egy rossz tanuló és érdektelen gyerek.

A rövid kávészünet után Andrea Kosírová Hugáňová beszélt a kockázatcsökkentés filozófiájáról, amely – mint rámutatott – nemcsak a szenvedélybetegek támogatásában, hanem a megelőzésben is nélkülözhetetlen szemlélet. Szolgálatuk során felhívjak a kábítószerhasználók figyelmét arra, hogy megéri felelősségteljesen cselekedni. Klienseiknek elmondják a droghasználat következményeit, átadnak minden ehhez kapcsolatos tudást, hogy alapos mérlegelés alapján hozzanak döntést, hiszen nem tudnak 24 órában mellettük lenni.

Az eladó után nyomoznak

Az utolsó előtti előadó Katona Roland, a Dunaszerdahelyi Járási rendőrparancsnok volt, aki a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről és a rendőrség megelőző tevékenységéről adott elő. Gyakorlati példákon keresztül mutatta be, milyen módszerekkel igyekeznek visszaszorítani a drogokhoz köthető bűnözést a térségben. 

„Nem az a prioritásunk, hogy a kisebb fogyasztókat kriminalizáljuk, hanem eggyel feljebb menni és a kisebb és nagyobb eladókat eliminálni”

 – osztotta meg lapunkkal a parancsnok. Hozzátette, hogy a nyomozás adatgyűjtési folyamata több hónapig is eltart és meg kell fogni pár vásárlót is, hogy megbizonyosodjanak a helyzetről. Csak ezt követően rendel el házkutatást a hatóság. Azt ugyan nem árulta el, hogy jelenleg Dunaszerdahelyen mennyi ilyen nyomozás van folyamatban, de azt leszögezte, hogy dolgoznak rajtuk.

Katona Roland
Kürthy Judit felvétele

Katona Roland

Csaknem félmillió diszfunkciós családban élő gyerek

A szakmai blokkot Szemelyácz János, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke addiktológus, pszichiáter és pszichológus terapeuta zárta, aki a szenvedélybetegségek terápiás megközelítéseiről és az addiktológiai ellátás új irányairól beszélt. Elmondta, hogy Magyarország sajnálatos módon nincs benne egy európai drogprevenciós programban sem. 

„Önmagában nem lehet kínálatcsökkentést elérni keresletcsökkentés nélkül”

 – emelte ki, majd felsorolt hat olyan államilag bezárt szakmai intézményt, ami ezzel foglalkozott és kettőt, aminek a kapacitását tragikusan csökkentették. Segíteni kell a destigmatizációt a függőségek terén, a kábítószernél és az alkoholfogyasztásnál egyaránt. 

"A WHO 2022-es kimutatása szerint Magyarországon az alkoholista plusz a magas kockázatú ivók a teljes magyar felnőtt lakosságnak a 21,3 százaléka, ami 2 millió embert jelent. Ezzel Magyarország a világelső Oroszországot és Fehéroroszországot előzve meg”

 – osztotta meg az addiktológus. Ezen belül is a nők 7,5 és a férfiak 37 százaléka iszik többet, mint kellene, 15 éves kortól a halálig. Az aktív korú felnőtt férfiakat nézve, a 25-65 év közöttiek közül tehát majdnem minden második érintett. Kijelentette, hogy az ilyen családban felnövő gyerekek diszfunkciós családban nőnek fel, ez ma 400-500 000 gyereket jelent.

