Megnőtt a tűzveszély a temetőkben – figyelmeztet a tűzoltó- és mentőszolgálat (HaZZ) a közösségi hálón, és arra figyelmeztet, óvatosnak kell lenni Mindenszentekkor és a Halottak napján.
A tűzoltóság is a biztonsági előírások temetőben való betartására figyelmeztet
Arra kérik az embereket, tartsák be az alapvető biztonsági előírásokat. „Legyünk óvatosak a gyertyagyújtáskor, ne dobjuk az égő gyufát a földre, ne tegyük túl közel egymáshoz a műanyag mécseseket, és helyezzük őket biztonságos távolságra a gyúlékony anyagoktól, például a koszorúktól, csokroktól, szalagoktól” – tették hozzá a tűzoltók.
A gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni – figyelmeztetett a tűzoltóság.
