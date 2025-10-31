A tűzoltóság is a biztonsági előírások temetőben való betartására figyelmeztet

Arra kérik az embereket, tartsák be az alapvető biztonsági előírásokat. „Legyünk óvatosak a gyertyagyújtáskor, ne dobjuk az égő gyufát a földre, ne tegyük túl közel egymáshoz a műanyag mécseseket, és helyezzük őket biztonságos távolságra a gyúlékony anyagoktól, például a koszorúktól, csokroktól, szalagoktól” – tették hozzá a tűzoltók.

A gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni – figyelmeztetett a tűzoltóság.