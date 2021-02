A tesztelés hatodik fordulója

A lakosok a bookio foglalási rendszerben kérhetnek időpontot, hogy ne kelljen sorakozniuk. A regisztrálásban csütörtöktől a városi hivatal dolgozói is segítenek a lakosoknak a 0948/908 767, vagy a 0917/502 955-ös telefonszámon. A járási székhelyen továbbra is négy regisztrációhoz kötött ingyenes tesztelőpont működik, a Mihály bástyánál, az érsekújvári kórháznál, a Béke mozinál, valamint a Fecske utcában. A Zöld utcai tesztelőponton nem szükséges az előzetes bejelentkezés. Vágsellyén tíz antigén-tesztelőpont működik és március 1-jétől már lesz PCR-tesztelőhely a Vágvecse városrészben lévő művelődési házban, ahol hétfőtől péntekig, 9 és 16 óra között várják a lakosokat. Itt továbbra is működik majd az antigén-tesztelőpont, ahol gargarizálással történő vizsgálatra is lesz lehetőség. A továbbra is feketének számító Vágsellyei járásban már megkezdték a pedagógusok oltását, eddig mintegy kilencvenen vettek kapták meg az oltóanyagot.

