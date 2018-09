A szenvedélyes Klopp és a megszállott Tuchel különcsatája lesz a Liverpool–PSG

A Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában a tavalyi döntős Liverpool a Paris Saint-Germaint fogadja ma az Anfield Roadon. A mérkőzés nemcsak a csapatok játékereje miatt az egész sorozat egyik legjobban várt összecsapása, hanem a két vezetőedző személye miatt is, hiszen Jürgen Klopp és Thomas Tuchel ugyanazt az utat járta végig, míg eljutott jelenlegi állomáshelyére. Két német, akik nagyon hasonlítanak egymásra, mégis annyira különböznek.

Klopp 2008 és 2015 között irányította a Dortmundot, ahol többek között két bajnoki címet és Német Kupát nyert, valamint a Bajnokok Ligája döntőjébe is bevezette csapatát a Real Madrid kiejtésével. A dortmundiak játékstílusa alapvetően nagyon intenzív letámadásra és gyors passzkombinációkra épült a Klopp-korszakban, és mindezt 4-2-3-1-es rendszerben valósították meg – amolyan rock ’n’ roll futballt játszottak. A német edző utolsó, klubnál töltött éve azonban csalódást hozott. A baj-

nokságban csak a hetedik helyet sikerült megszerezni, a Német Kupa-döntőben pedig a BVB 3–1-es vereséget szenvedett a Wolfsburgtól, így elkerülhetetlen volt a váltás.

Thomas Tuchel, a feltuningolt Jürgen Klopp

Klopp helyére egy fiatal szakembert nézett ki a vezetőség, akinek neve csak Németországban volt ismerős. Tuchel korábban az Augsburg II és a Mainz vezetőedzője volt, utóbbinál szintén Kloppot váltva. Már a Mainz is a bő taktikai repertoárjáról volt híres, a csapat egyik legnagyobb erényeként képesek voltak mindig az ellenfél játékához igazítani az aktuális taktikát. Tuchellel a mainziak óriásölővé váltak, a nagyok dolgát rendre megnehezítették, mivel a kontrajátékuk talán a legjobb volt a Bundesligában. Amikor azonban fel kellett vállalniuk a támadófocit, voltak kisebb-nagyobb problémáik, ugyanis a pozíciós játékuk minősége hagyott kívánnivalót maga után – pedig Tuchel számára ez a legfontosabb.

A még mindig csak 45 éves tréner a kétezres német futballreform egyik legkiválóbb terméke, az újgenerációs edzők prototípusa, aki nyitott az új dolgokra, rendszeresen foglalkozik a csapat statisztikai elemzéseivel, mivel ezek új dimenziókat nyitottak meg a felkészülésben és az ellenfelek feltérképezésében. Tuchel feladata az volt Dortmundban, hogy Klopp csapatának erényeit meghagyva új impulzusokat hozzon a játékba. A modern futballban a tudatos építkezés nagyon ritka, kevés edző akad, aki valóban képes megvalósítani a folytonosságra alapozott megújulást. Tuchel közéjük tartozik. Remek érzékkel használt fel bizonyos elemeket Klopp rendszeréből, például a magas letámadást és az agresszív visszatámadást, vagyis a gegenpressinget. A legfontosabb és a legjelentősebb játékelem azonban a már említett pozíciós játék alkalmazása volt, hiszen a Dortmund a korábbiakhoz képest sokkal többet és sokkal hatékonyabban birtokolta a labdát. Tuchelre nyilvánvalóan sokat hatott Pep Guardiola, akit mindig is mentorának tartott. Amikor a katalán edző a Bayernt irányította, többször együtt vacsoráztak, volt, hogy a müncheni Schumann’s nevezetű étteremben a só- és borstartó segítségével taktikai formációkat jelenítettek meg az asztalterítőn.

Tuchel Dortmundban Német Kupát nyert, a 2015/2016-os bajnoki szezonban pedig második lett 78 pontot szerezve, amennyivel még egyetlen másik csapat sem lett ezüstérmes soha. 2019-ig volt szerződése a klubbal, de Hans-Joachim Watzke klubelnökkel annyira megromlott a viszonya, hogy már 2017 nyarán távozott.

Kloppnak és Tuchelnek tehát ugyanazt az utat kellett végigjárnia, hogy eljusson egy igazi sztárklub kispadjára. Klopp 2015 októberében költözött Liverpoolba, ahol nyilvánvaló volt, hogy nem fog néhány hónap alatt csodát tenni és bajnoki címet ünnepelni. Első, csonka szezonjában a nyolcadik helyre hozta be a csapatot a Premier League-ben, majd a következő két évben a negyedikre, ami Bajnokok Ligája-indulást ért. Klopp tudatos igazolásokkal és bizonyos játékelemek begyakoroltatásával hónapról hónapra formálta saját képére a Liverpoolt, de az angol klubszezon sűrű menetrendje, a PL fizikai igénybevétele és az ezekből fakadó állandó sérülések miatt tavaszra általában kiszállt a bajnoki versenyfutásból. 2017 őszére állt össze egy olyan játékosállomány a kezei alatt, amely minden szempontból alkalmas a Kloppballra, és így komoly trófeák megszerzésére.

Nem lesz New Yorkban BL-döntő Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy a kontinensen kívül, nevezetesen New Yorkban tervezi megrendezni a Bajnokok Ligája egyik jövőbeli kiírásának döntőjét. Maga Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke reagált közleményben erre a hírre. Jaume Roures, a befolyásos spanyol Mediapro multimédiás vállalat vezetője ugyanakkor a Catalunya rádiónak adott interjúban azt mondta, folynak a tárgyalások arról, hogy valamikor New Yorkban legyen a BL-finálé. Korábbi hír, hogy a spanyol labdarúgóliga, valamint a Barcelona és a Girona azzal a kéréssel fordult a spanyol szövetséghez, járuljon hozzá a két együttes januári bajnokijának egyesült államokbeli megrendezéséhez. Ez lenne az első alkalom, hogy az ország határain kívül bonyolítsanak le egy spanyol élvonalbeli bajnokit.

Tuchelnek szüksége lesz egy B tervre Párizsban

Ha tíz évvel ezelőtt nevezik ki Tuchelt Párizsban, azt mondjuk, hogy az egyik legígéretesebb projekt van születőben Európában. A katari hatalomátvétel óta azonban a PSG igazi celebklubbá vált, amely az elköltött százmilliók és az azonnali eredménykényszer miatt elviselhetetlen nyomást ró az aktuális vezetőedzőre. Tuchel és a szakmai stábja (amelyben Lőw Zsolt is benne van) tudását nem kérdőjelezheti meg senki, azt már annál inkább, hogy a Dortmundnál látott építkezést meddig tolerálja idővel Nasser Al-Khelaifi elnök. A PSG-nél sokszor megmutatkozott már, hogy az igazi problémát az öltözői hangulat és az egók kezelése okozza. Unai Emery hasonló természet volt, lelkes, alapos figura, akinek sok újat nem lehet mutatni a fociban, de a karaktere sohasem volt meg ahhoz, hogy nemet mondjon a felette atyáskodóknak, vagy néhány kockázatos döntéssel rendet tegyen az összebalhézó világsztárok között. A kölyökképű Tuchelt is ettől féltik sokan.

A PSG mind a hat tétmeccsét megnyerte az új szezonban, de mivel a sztárjait újfent elveszítő Monaco volt eddig a legkeményebb ellenfele a Francia Szuperkupában, még nincs képünk arról, hogy hogyan is fog kinézni a csapat Tuchel irányításával. Tavaly a párizsiak Luis Enrique Barcelonájának mintájára alapozták a taktikát a Bajnokok Ligájában, azaz hogy a labdával mihamarabb megtalálják Neymart, Edinson Cavanit vagy Kylian Mbappét, akik „majd úgyis megoldják”. Ha viszont nem oldják meg, akkor meg van lőve a csapat, nincs B terv, és nincs eredmény sem. Tuchel legfontosabb feladata tehát az, hogy a csatársor mögött legyen egy labdabiztos, agresszív középpálya (ebben a télen megszerzett Lassana Diarra sokat segíthet), amely labdavesztés esetén képes feltartóztatni az ellenfél rohamait. Ezt már rögtön a Bajnokok Ligája első fordulójában tesztelheti a Liverpool ellen, a rossz hír viszont, hogy csakis a Bajnokok Ligájában, mert sem a francia bajnokság, sem a hazai kupasorozatok nem állítják komoly kihívás elé a PSG-t.

A szenvedély hiányzik Tuchelből

A két edző legutóbb a 2015/2016-os Európa Liga-szezon negyeddöntőjében találkozott egymással, ahol Klopp 5–4-es összesítéssel búcsúztatta a Dortmundot. A két mérkőzésen látszott a csapatok stílusa közötti különbség: Dortmundban a hazai csapat nem tudott igazán domináns teljesítménnyel előrukkolni még 80 ezer fanatikus előtt sem, míg a visszavágón a kétgólos előny sem bizonyult elégnek, mert Klopp csapata hihetetlen energiákat mozgósított a felzárkózás érdekében, és tette ezt végül sikeresen. Klopp a mérkőzés utáni nyilatkozatában azt emelte ki, hogy szenvedély nélkül nem lehet futballozni, és talán ez az, ami igazán hiányzik Tuchelből, és így az aktuális csapatából is.

Esélyesekről: a Bayern extra motivációval küzd majd

Thomas Müller, a német bajnok Bayern München válogatott támadója szerint a bajor csapat minden eddiginél elszántabban vág neki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének, és a mostani szezonban is meg akarja nyerni a legrangosabb európai kupasorozatot.

„A világbajnoki kudarc és a Real Madriddal szembeni szerencsétlen kiesés az előző idényben mind hozzájárul ahhoz, hogy pluszenergiát mozgósítsunk” – nyilatkozta a 28 éves futballista a Sport Bild napilap múlt szerdai számában. Hozzátette, biztosak abban, hogy képesek megnyerni a BL-trófeát, ezért nagyon elszántak, Niko Kovac személyében pedig új, fiatal és ambiciózus vezetőedzőjük van.

A Bayern az elmúlt szezonban az elődöntőben maradt alul a Real Madriddal szemben, egy évvel korábban pedig a negyeddöntőben ejtette ki a spanyol sztárcsapat a münchenieket. Ebben a két évben a BL-trófea is a Real Madridé lett.

„Ez is jól mutatja, hogy az elmúlt két évben mennyire közel voltunk a végső sikerhez, és nagyon remélem, hogy most végre márciustól májusig mindenki bevethető lesz, mert akkor csak rajtunk múlik, hogy elérjük-e a célunkat” – mondta Müller.

A Bayern München a BL csoportkörében a Benficával, az Ajaxszal, valamint – az utolsó selejtezőkörben a magyar bajnok Vidi FC-t búcsúztató – AEK Athénnal találkozik. A bajorok a Benfica vendégeként mutatkoznak be az idei sorozatban.

Ronaldo feszült volt, de felszabadult „Nagyon boldog vagyok, jól kezdtünk, a Sassuolo védekezésben, mi támadásban voltunk erősek. Úgy érzem, olyan teljesítményt tudtunk nyújtani, amivel kiérdemeltük a győzelmet” – értékelte a Juventus 2–1-es sikerét a bajnokságban Cristiano Ronaldo. „Nagyon vártam már ezeket a gólokat, örülök, hogy sikerült végre a hálóba találnom. Volt bennem egy adag feszültség, miután a Real Madridból átigazoltam, és nem akart jönni a gól. Egyre inkább éreztem az elvárásokat, de a csapattársaim és a szurkolóim végig támogattak, amiért köszönettel tartozom nekik” – tette hozzá a Sky Sport Italia kamerája előtt CR. „Úgy érzem, sikerült megszoknom az olasz futballt. Tudtam, hogy az elvégzett munka rendben van, és csak idő kérdése a gól” – zárta gondolatait.

Súlyos sérültek a bajoroknál

A pályán biztosan nem lehet majd ott Corentin Tolisso, akinek elszakadt a térdszalagja. A német Bundesliga harmadik fordulójának szombati játéknapján, a Bayern München–Bayer Leverkusen meccsen a vendégek szereztek vezetést, majd a tizedik percben Tolisso egyenlített, de a szünet előtt le kellett cserélni.

A bajnoki címvédő klub honlapjának közleménye szerint a 24 éves szélső térdében elszakadt a keresztszalag, és a belső meniszkusz is megsérült. A műtétre már vasárnap sor került, de az eset súlyossága miatt Tolissónak hosszú hónapokat kell kihagynia.

Rajta kívül a müncheniek 33 éves brazil hátvédje, Rafinha is megsérült: részleges bokaszalag-szakadás miatt több hétig nem futballozhat. A kíméletlen becsúszással sérülést okozót, Karim Bellarabit a játékvezető kiállította a 80. percben.

„Szeretnék elnézést kérni a csapatomtól és Rafinhától a felesleges szabálytalanságom miatt. Nem akartam bajt okozni, gyors gyó­gyulást kívánok neki” – írta közösségi oldalán a marokkói származású, német válogatott szélső. Rafinha és Tolisso mellett Kingsley Coman is hiányzik majd, aki a Hoffenheim elleni meccsen sérült meg.

És ha már esélyesek: a BL-címvédő Real Madrid 1–1-es döntetlent játszott az Athletic Bilbaóval a La Liga 4. fordulójában. Hiába nyomott a mérkőzés jelentős részében a Madrid, a lehetőségeit nem tudta gólra váltani, így az Athletic Bilbao pontot csent a Realtól, amely az iksszel már nem hibátlan a bajnokságban, s kétpontos hátrányba került a Real Sociedadot legyőző Barcelonával szemben.

Julen Lopeteguit sok kritika érte a találkozó után, de ő inkább a pozitívumokat igyekezett kiemelni.

„Az első félidőben nem játszottunk jól, eléggé kapkodtunk, de a másodikban nagyon feljavultunk, sikerült megnyugodnunk, átvettük az irányítást, és helyzeteket alakítottunk ki. Szerintem megérdemeltük volna, hogy nyerjünk. Nagyon lendületes meccs volt, amelyen az Athletic kiválóan játszott, mi pedig a második félidőben mutattunk többet. Azért lett döntetlen, mert nem tudtunk újabb gólt lőni az ellenfelünknek. Rengeteg helyzetünk volt, kétszer annyit lőttünk kapura, mint az Athletic, de sajnos nem volt szerencsénk. Ami néhány játékost illet, Isco valóban a kispadon kezdett, de ebbe ne magyarázzon bele senki semmit. Nemhogy gondom lenne vele, éppen ellenkezőleg: nagyon bízok benne. Modric szenzációs nyarat élt meg, de még időre van szüksége, hogy teljesen visszanyerje a régi formáját.”

Eközben a Barcelona egyórányi játék után még vesztésre állt a Real So­ciedad otthonában, de Luis Suárez és Ousmane Dermbélé révén három percen belül megfordította a találkozót, és négy forduló után is százszázalékos. Dembélé eddig négy meccs alatt szerzett három találatot a bajnokságban – annyit, amennyit az előző szezonban összesen.

A válogatottszünetben pihenő Gerard Piqué, Jordi Alba és Lionel Messi is kezdett a Barcában, amely ellen első meccsét játszotta a Real Sociedad a felújított San Sebastian-i arénájában, amelyből eltüntették a futópályát, és közelebb engedték a szurkolókat a pályához.

Az angol labdarúgás BL-győzelemre is esélyes alakulata, a ManCity 2–1-re legyőzte otthon a Newcastle Unitedet a nemzetközi porondra lépésüket megelőzően. A 8. percben védelmi hiba után Benjamin Mendytől Raheem Sterling kapta a tizenhatos szélén a labdát, majd befelé tolta, és védhetetlenül a hosszúba lőtt (1–0). Később kiegyenlítettek ugyan a Szarkák, de az 52. percben Kyle Walker 25 méterről hatalmas erővel bombázott Martin Dúbravka kapujába (2–1).

A Serie A-ban, akárcsak egy évvel ezelőtt, még a Real színeiben, 28 kísérlet kellett CR-nek az első gólhoz az új szezonban – rögtön lett belőle kettő is. A portugál duplájával a Juventus 2–1-re le is győzte a Sassuolót, és továbbra is remek formában várhatják a BL-rajtot a torinóiak.

Kovács Gábor