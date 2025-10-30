A pozsonyi rendőrség arra figyelmezteti az embereket a közösségi hálón, fokozottan vigyázzanak az értékeikre, ha az ünnepek idején elmennek a temetőbe. Azt tanácsolják, ne vigyenek magukkal értéktárgyakat.
A rendőrség kéri, temetőlátogatás közben mindenki vigyázzon az értékeire
„A személyes tárgyakat, például a táskákat mindig tartsák maguknál, ne tegyék le – például a sírra – akkor se, ha a sírokat rendezgetik. Nagyobb összeget ne tartsanak maguknál, és az értéktárgyakat is hagyják otthon” – tanácsolta a rendőrség.
Azt is javasolják, hogy ne hagyjanak személyes tárgyakat, vagy értékesebb tárgyakat látható helyen az autóban. Amikor kiszállnak az autóból, ellenőrizzék, hogy megfelelően bezárták-e.
„Ha bűncselekmény gyanúja merül fel a temetőben vagy a temető környékén, illetve ha segítségre van szükségük, hívják a 158-as telefonszámot” – tette hozzá a rendőrség.
