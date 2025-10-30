Régió

A rendőrség kéri, temetőlátogatás közben mindenki vigyázzon az értékeire

temető k
TASR-felvétel
tasr
TASR

A pozsonyi rendőrség arra figyelmezteti az embereket a közösségi hálón, fokozottan vigyázzanak az értékeikre, ha az ünnepek idején elmennek a temetőbe. Azt tanácsolják, ne vigyenek magukkal értéktárgyakat.

„A személyes tárgyakat, például a táskákat mindig tartsák maguknál, ne tegyék le – például a sírra – akkor se, ha a sírokat rendezgetik. Nagyobb összeget ne tartsanak maguknál, és az értéktárgyakat is hagyják otthon” – tanácsolta a rendőrség.

Azt is javasolják, hogy ne hagyjanak személyes tárgyakat, vagy értékesebb tárgyakat látható helyen az autóban. Amikor kiszállnak az autóból, ellenőrizzék, hogy megfelelően bezárták-e.

„Ha bűncselekmény gyanúja merül fel a temetőben vagy a temető környékén, illetve ha segítségre van szükségük, hívják a 158-as telefonszámot” – tette hozzá a rendőrség.

temető
halottak napja
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?