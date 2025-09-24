Régió

Szándékosan felgyújtotta a kanapét az apa, három kiskorú tartózkodott a házban

tűz k

Fotó: HaZZ

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A történtek után az apa állítólag csak nevetett, és kijelentette: újra felgyújtja a házat.

A rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított eljárást egy 46 éves férfi ellen, aki vasárnap este szándékosan tüzet okozott a Késmárki járásban található Kakaslomnicon (Veľká Lomnica).

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi öngyújtóval lángra lobbantotta a családi ház nappalijában lévő kanapét és a rajta lévő takarót. A tűz gyorsan terjedni kezdett, ám a ház előtt játszó fia észlelte a lángokat, és segítséget hívott. A tüzet sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt. A történtek után az apa állítólag csak nevetett, és kijelentette: újra felgyújtja a házat.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi korábban is többször fenyegetőzött gyújtogatással, sőt egyszer már végre is hajtotta. Mostani cselekménye idején három kiskorú gyermek is a házban aludt.

A hatóság hozzátette: a férfi korábban is többször fenyegetőzött gyújtogatással, sőt egy alkalommal már végre is hajtotta azt. A vonatkozó jogszabály alapján a kiszabható szabadságvesztés négytől tíz évig terjedhet.

gyújtogatás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?