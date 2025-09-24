Szándékosan felgyújtotta a kanapét az apa, három kiskorú tartózkodott a házban

A rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított eljárást egy 46 éves férfi ellen, aki vasárnap este szándékosan tüzet okozott a Késmárki járásban található Kakaslomnicon (Veľká Lomnica).

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi öngyújtóval lángra lobbantotta a családi ház nappalijában lévő kanapét és a rajta lévő takarót. A tűz gyorsan terjedni kezdett, ám a ház előtt játszó fia észlelte a lángokat, és segítséget hívott. A tüzet sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt. A történtek után az apa állítólag csak nevetett, és kijelentette: újra felgyújtja a házat.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi korábban is többször fenyegetőzött gyújtogatással, sőt egyszer már végre is hajtotta. Mostani cselekménye idején három kiskorú gyermek is a házban aludt.

A hatóság hozzátette: a férfi korábban is többször fenyegetőzött gyújtogatással, sőt egy alkalommal már végre is hajtotta azt. A vonatkozó jogszabály alapján a kiszabható szabadságvesztés négytől tíz évig terjedhet.