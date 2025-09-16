A múlt héten összesen 633 alkalommal vonultak ki a tűzoltók, leggyakrabban technikai segítségnyújtás (262 alkalommal) céljából, a legtöbbször Besztercebánya megyében, ahol 47 alkalommal riasztották őket – tájékoztatott a közösségi hálón a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).
A második leggyakoribb ok, amikor a tűzoltók segítségére volt szükség, a közlekedési balesetek (225). A legtöbb baleset Eperjes megyében történt (37). A harmadik leggyakoribb ok a tüzek (116), a legtöbb tűzeset (29) Kassa megyében történt. Veszélyes anyagok eltávolítása miatt 30 alkalommal riasztották a tűzoltóságot, a legtöbb ilyen eset (9) Zsolna megyében volt.
