A múlt héten 28 közlekedési baleset történt Nagyszombat megyében

Összesen 74 káreseményt és 28 közlekedési balesetet regisztrált a rendőrség a múlt héten Nagyszombat megyében. Két közlekedési balesetnél az alkohol is közrejátszott – tájékoztatott a közösségi hálón a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság.

„A múlt héten nem történt halálos közlekedési baleset a megyében, négyen súlyos, 19-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek” – közölte a rendőrség.

A 36. naptári héten 3875 alkoholszondás vizsgálatot végeztek a rendőrök a megye útjain, 24 ittasan közlekedőt találtak – 15 sofőrt és 9 kerékpárost. Hat sofőr ellen függőséget okozó szer hatása alatt elkövetett veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás.

