Összesen 74 káreseményt és 28 közlekedési balesetet regisztrált a rendőrség a múlt héten Nagyszombat megyében. Két közlekedési balesetnél az alkohol is közrejátszott – tájékoztatott a közösségi hálón a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság.
A múlt héten 28 közlekedési baleset történt Nagyszombat megyében
„A múlt héten nem történt halálos közlekedési baleset a megyében, négyen súlyos, 19-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek” – közölte a rendőrség.
A 36. naptári héten 3875 alkoholszondás vizsgálatot végeztek a rendőrök a megye útjain, 24 ittasan közlekedőt találtak – 15 sofőrt és 9 kerékpárost. Hat sofőr ellen függőséget okozó szer hatása alatt elkövetett veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.