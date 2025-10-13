Rengetegen megsérültek, a mentési munkálatok még zajlanak.
A mozdonyvezető az utolsó pillanatban ugrott ki a vonatból – VIDEÓ a vonatbaleset helyszínéről
Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, hétfőn délelőtt 10 óra tájékán két gyorsvonat ütközött a rozsnyói járásbeli Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt.
A Pluska úgy tudja, a mozdonyvezető a balesetet megelőzően, gyakorlatilag az utolsó pillanatban ugrott ki az egyik gyorsvonatból.
A rendőrség időközben megrázó felvételt tett közzé az incidens helyszínéről, amelyet az alábbi videón tekinthetnek meg:
