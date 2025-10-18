Rózsaszín megvilágításban a komáromi víztorony péntek este (fotó: Keszegh Béla)
A mellrák megelőzésére hívták fel a figyelmet – rózsaszínben a komáromi víztorony
Az ikonikus komáromi épület megvilágításával a város a mellrák elleni küzdelem hónapjába csatlakozott be. A helyszínen orvosok is beszéltek a korai megelőzés szükségességéről.
Az utóbbi években rendszeresen különféle színű fényekkel világítanak ki komáromi középületeket (például a Monostori hidat) egy-egy világnap vagy más figyelemfelkeltő esemény kapcsán.
Péntek este a mellrák elleni küzdelem hónapja alkalmából rózsaszín színűre „festették” a komáromi víztornyot. Az akciót a komáromi önkormányzat és a kórház közösen szervezték – amiben a KOMVaK vízgazdálkodási közvállalat támogatta őket.
A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés, a korai felismerés és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, amelyről röviden szóltak az eseményen jelenlevő orvosok is.
Az önkormányzat szerint a kezdeményezés „a tudatosság, az összefogás és a remény szimbóluma”.
