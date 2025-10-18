A mellrák megelőzésére hívták fel a figyelmet – rózsaszínben a komáromi víztorony

Péntek este a mellrák elleni küzdelem hónapja alkalmából rózsaszín színűre „festették” a komáromi víztornyot. Az akciót a komáromi önkormányzat és a kórház közösen szervezték – amiben a KOMVaK vízgazdálkodási közvállalat támogatta őket.

A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés, a korai felismerés és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, amelyről röviden szóltak az eseményen jelenlevő orvosok is.

Az önkormányzat szerint a kezdeményezés „a tudatosság, az összefogás és a remény szimbóluma”.