A mellrák megelőzésére hívták fel a figyelmet – rózsaszínben a komáromi víztorony

Rózsaszín megvilágításban a komáromi víztorony péntek este (fotó: Keszegh Béla)

Az ikonikus komáromi épület megvilágításával a város a mellrák elleni küzdelem hónapjába csatlakozott be. A helyszínen orvosok is beszéltek a korai megelőzés szükségességéről.

Az utóbbi években rendszeresen különféle színű fényekkel világítanak ki komáromi középületeket (például a Monostori hidat) egy-egy világnap vagy más figyelemfelkeltő esemény kapcsán.

Péntek este a mellrák elleni küzdelem hónapja alkalmából rózsaszín színűre „festették” a komáromi víztornyot. Az akciót a komáromi önkormányzat és a kórház közösen szervezték – amiben a KOMVaK vízgazdálkodási közvállalat támogatta őket.

A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés, a korai felismerés és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, amelyről röviden szóltak az eseményen jelenlevő orvosok is.

Az önkormányzat szerint a kezdeményezés „a tudatosság, az összefogás és a remény szimbóluma”.

