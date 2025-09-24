A leégett csicsói kolostor újjáépítésére gyűjtenek pénzt – cél a közösségépítés is

Kiss Róbert kanonok, komáromi esperesplébános, valamint a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke arról tájékoztatta az Új Szót, hogy a következő hétvégére kell elkészülnie a felújításra vonatkozó költségvetésnek. Emellett dolgoznak a tervdokumentáción és az építési engedély beszerzésén is. A korábban a csicsói kolostorban lakó ferences szerzetesek továbbra is a szomszédos Füssön, az ottani plébániaépületében laknak.

A várhatóan magas költségek fedezésére önkéntes adományokat is várnak. Egy gyűjtés már le is zajlott: a Nagyszombati Egyházmegye minden templomában lehetőségük volt a hívőknek az adakozásra a vasárnapi szentmise után. Emellett pedig egészen 2026. március 16-ig tartó gyűjtést indított a csicsói plébánia, karöltve a helyi önkormányzattal.

A tetszőleges összegeket a SK58 0900 0000 0000 2638 5287-es számlaszámra várják (regisztrációs szám: SVS-OVS2-2025/044496-002).

Kiss Róbert kifejtette még, hogy a gyűjtés csak részben szól a pénzről – fontos az is, hogy az akció összefogja az embereket.