Régió

A leégett csicsói kolostor újjáépítésére gyűjtenek pénzt – cél a közösségépítés is

csicsó kolostor
Somogyi Tibor felvételei

A csicsói kolostor a tűzeset után augusztus 6-án

vataščin
Vataščin Péter
Csicsó |

A helyi plébánia és önkormányzat közös gyűjtést szervezett: transzparens számlára várják az önkéntes adományokat. A felújításhoz szükséges költségvetés és a tervdokumentáció hamarosan elkészül.

Mint ahogyan arról portálunk is beszámolt még aznap, másfél hónapja, augusztus 6-án leégett a csicsói kolostor tetőszerkezete. A súlyos károk ellenére az egyház feltett szándéka, hogy helyreállítsák az épületet – ami azonban nem lesz olcsó. A közvetlen tűzkáron túl a tető oltása során használt víz további károkat okozott, gyakorlatilag a beltéri mennyezetet is újra kell építeni.

Minimum 150 ezer eurós a kár, de 500 eurónyi vagyont sikerült kimenteniük (Somogyi Tibor felvétele)
Régió
Frissítve

Nyolc órán át küzdöttek a lángokkal Csicsón – így néz ki a tűz után a plébániaépület (VIDEO, FOTÓK)

Kiss Róbert kanonok, komáromi esperesplébános, valamint a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke arról tájékoztatta az Új Szót, hogy a következő hétvégére kell elkészülnie a felújításra vonatkozó költségvetésnek. Emellett dolgoznak a tervdokumentáción és az építési engedély beszerzésén is. A korábban a csicsói kolostorban lakó ferences szerzetesek továbbra is a szomszédos Füssön, az ottani plébániaépületében laknak.

A várhatóan magas költségek fedezésére önkéntes adományokat is várnak. Egy gyűjtés már le is zajlott: a Nagyszombati Egyházmegye minden templomában lehetőségük volt a hívőknek az adakozásra a vasárnapi szentmise után. Emellett pedig egészen 2026. március 16-ig tartó gyűjtést indított a csicsói plébánia, karöltve a helyi önkormányzattal.

A tetszőleges összegeket a SK58 0900 0000 0000 2638 5287-es számlaszámra várják (regisztrációs szám: SVS-OVS2-2025/044496-002).

Kiss Róbert kifejtette még, hogy a gyűjtés csak részben szól a pénzről – fontos az is, hogy az akció összefogja az embereket.

Csicsó
csicsói kolostor
ferencesek
transzparens számla
pénzgyűjtés
