Új fejezet kezdődött a kis Dorina életében – először találkozott lósuttogóval

A kis Dorinát röviddel a születése után újra kellett éleszteni, majd a gégemetszést követően gyomorszondát kapott. Nyitott szájpadlással született és lélegeztetőgépre szorult.

Lapunk olvasóinak hároméves korában mutattuk be a súlyosan látáskárosult, de rendkívül erős akaratú kislányt és az őt egyedül nevelő édesanyját, a kamocsai származású Soóky Melindát.

Ajánlott terápiás foglalkozás

Az édesanya kénytelen volt lemondani az albérletéről, a külön otthonukról, és visszaköltözött édesanyja nem túl nagy lakásába, annak is a nappalijába. Nem volt más választása, mivel gyermeke főállású gondozójaként attól tartott, hogy a lakhatási költségek fedezése elnyelné a gyógykezelésekre, egészségügyi eszközökre fordítható pénzt.

Ezen a héten a magyarországi Borsóház gyógyközpontban tartózkodnak, a költséges kezelésekhez lapunk olvasói is rendszeresen hozzájárulnak adományaikkal. A kislány becsülettel veszi az akadályokat, egyre nehezebb feladatokat végez, járni tanul és fejlesztik a kézügyességét is. Miután ősszel felvételt nyert az érsekújvári Regionális Nevelési és Szociális Központba, annak alapítóját és vezetőjét is megkérdeztük, hogyan boldogul Dorina.

„Együttműködünk Dorinával és az édesanyjával. Látjuk az igyekezetüket, érezzük az elszántságukat. A kislány részt vett az intézmény egyik csoportjával hippoterápián, az Ógyallához közeli Hambpusztán. Nagyon szeretném, ha az édesanya a csoportos foglalkozásokon túl is felvenné a kapcsolatot a terapeutával, aki személyre szabott gyakorlatokat végezne vele”

– mondta Nagy Anita.