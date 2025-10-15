Dorina első látogatása a lósuttogónál. Mácsadi Katalin felvétele
Új fejezet kezdődött a kis Dorina életében – először találkozott lósuttogóval
Új fejezet kezdődött ősztől a hétéves érsekújvári Soóky Dorina életében. Még több speciális szakember és segítő gondoskodik arról, hogy a várandósság hetedik hónapjában, alig ezer grammos súllyal született kislány fejlődését, beszédét és mozgáskészségét fejlessze.
A kis Dorinát röviddel a születése után újra kellett éleszteni, majd a gégemetszést követően gyomorszondát kapott. Nyitott szájpadlással született és lélegeztetőgépre szorult.
Lapunk olvasóinak hároméves korában mutattuk be a súlyosan látáskárosult, de rendkívül erős akaratú kislányt és az őt egyedül nevelő édesanyját, a kamocsai származású Soóky Melindát.
Ajánlott terápiás foglalkozás
Az édesanya kénytelen volt lemondani az albérletéről, a külön otthonukról, és visszaköltözött édesanyja nem túl nagy lakásába, annak is a nappalijába. Nem volt más választása, mivel gyermeke főállású gondozójaként attól tartott, hogy a lakhatási költségek fedezése elnyelné a gyógykezelésekre, egészségügyi eszközökre fordítható pénzt.
Ezen a héten a magyarországi Borsóház gyógyközpontban tartózkodnak, a költséges kezelésekhez lapunk olvasói is rendszeresen hozzájárulnak adományaikkal. A kislány becsülettel veszi az akadályokat, egyre nehezebb feladatokat végez, járni tanul és fejlesztik a kézügyességét is. Miután ősszel felvételt nyert az érsekújvári Regionális Nevelési és Szociális Központba, annak alapítóját és vezetőjét is megkérdeztük, hogyan boldogul Dorina.
„Együttműködünk Dorinával és az édesanyjával. Látjuk az igyekezetüket, érezzük az elszántságukat. A kislány részt vett az intézmény egyik csoportjával hippoterápián, az Ógyallához közeli Hambpusztán. Nagyon szeretném, ha az édesanya a csoportos foglalkozásokon túl is felvenné a kapcsolatot a terapeutával, aki személyre szabott gyakorlatokat végezne vele”
– mondta Nagy Anita.
Tavaly év végén jártunk Pupák Ferenc és párja, Maja gyógyító ménesénél. Első alkalommal az őket rendszeresen látogató kis Zorán magánterápiás foglalkozásán vettünk részt, majd az érsekújvári szociális intézmény két csoportos foglalkozásán is beavattak bennünket abba, milyen természetes szövetség alakul ki a terapeuta, a gyerekek és az értőn, békésen poroszkáló lovak között. Sokféle segédeszközt használnak, karikákat, kis palatáblákat, de van úgy, hogy hangosan énekelnek.
Különleges hangulatú hangár
Pupák Ferenc felsőfokú pedagógiai-pszichológiai végzettsége lehetővé tette számára, hogy elvégezze a Szlovák Hippoterápiás Egyesület képzését, és tanúsítványt szerezzen. Ma már a legtöbben lósuttogóként emlegetik. A lovas világban így nevezik azt, aki kényszerítő eszközök alkalmazása nélkül irányítja a lovakat, és elnyeri még a legvadabb, legmakacsabb természetű lovak bizalmát is.
„A mi nagy fehér hangárunkban minden nap különleges dolgok történnek. Minden héten hat napot dolgozunk, összesen 16 lovunk van. Ez az életünk. Sorra érkeznek a gyerekek, lóháton ülve fel sem tűnik nekik, milyen komoly munkát végzünk. Ilyen például az izmok nyújtása, vagy a szavak képzése. Ahhoz, hogy a ló elinduljon, szükség van vezényszavakra, először csak az ó és í magánhangzókat, de később már a hó és hió buzdításokat gyakoroljuk. Épp tegnap történt, hogy több hetes terápia eredményeként az egyik tanítványunk, a tizenegy éves Attila végre megszólalt. Igen, van úgy, hogy elpityeredik a szülő, de van úgy, hogy mi sem álljuk meg könnyek nélkül”
– mesélte Pupák Ferenc.
Majával két saját gyermeket nevelnek, a család együtt lüktet a farmmal. Végtelen türelemmel, odafigyeléssel buzdítják az állatterápiára érkező gyerekeket, és sosem fukarkodnak a dicsérő szavakkal. „A mi legnagyobb tanítónk a gyerek” – jegyzi meg Pupák Ferenc. Az oktató hozzáteszi, hogy minden Hampusztára érkező gyerek és fiatal más. Mások a sérülései, mások az igényei, ezért minden esetben egyéni hozzáállásra van szükség.
Támogatókat keresnek
Soóky Melinda elmondta, a kis Dorina egyáltalán nem félt a lovaktól.
„Sőt, arra biztatta a lósuttogót, hogy segítse fel a pacira, mert nagyon szeretne lovagolni. Jó volna többször ellátogatni terápiás lovaglásra, én is szívesen látnám, ahogy a kislányom lovagol és részt vesz a közös munkában”
– tudtuk meg Dorina édesanyjától.
Pupák Ferenc elmondása szerint a leghatékonyabb, ha legalább heti két alkalommal részt vesznek a gyerekek az egyénre szabott terápián, ami körülbelül – a gyerek állapotától, figyelmétől, hangulatától is függően – mintegy negyven percig tart. Ezt követően legalább 2-3 olyan napra van szükség, amikor a gyermekben lecsengenek a tanultak, és minden a helyére kerül. Egy terápiás foglalkozás harminc euróba kerül. A Hambpusztára szállítást mindenki személyesen oldja meg.
Aki úgy gondolja, szívesen segítené és támogatná Dorina terápiás foglalkozásait, az megteheti a következő transzparens számlán. Önök lesznek az elsők, akik értesülnek arról, ha a kis Dorina beszélni kezd, és köszönetet mond minden jóakaró támogatójának. Ezen a transzparens számlán megtehetik.
