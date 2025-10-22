A költségeket a helyreállítási tervből finanszírozná a város, kerékpárutat építenének az Eötvös utcában, folytatnák a már meglevő út építését a Megyercsi utcában és a Pozsonyi úton, valamint a kerékpáros szakaszok kijelölését. A legutóbbi testületi ülésen a képviselők megszavazták a finanszírozási kérvény benyújtását, az önrész elkülönítését.
A kerékpárút ötödik szakaszának építését tervezik Komáromban
A beruházás teljes költsége 1 227 118 euró. A pályázatban pénzügyi korlátokat határoztak meg, amelyeket ennél a projektnél túlléptek. Ennek alapján összesen 409 322 euró többletköltséget állapítottak meg, amit a város költségvetésből kell kifizetni. A képviselők arról döntöttek, hogy az összeg tőkekiadásként fog szerepelni a 2026-os kiemelt beruházások között.
