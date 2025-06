A jövő tanévtől más lesz a losonci gimnázium igazgatója

„Vártuk a vizsgálat hivatalos eredményeit, mivel az ügyészségnek olyan információkhoz van hozzáférése, amihez nekünk nincs. A legfőbb ügyész jelentését tüzetesen megvizsgáljuk, és ha konkrét személyek által elkövetett hibákat találunk, felelősségre vonjuk őket” – tájékoztatott Lunter.

A BBSK elnöke közölte, hogy közvetlenül a szepesófalui tragédia után meglátogatta a losonci gimnáziumot, ahonnan a támadó átlépett. Az alapján is, amit a látogatás során megtudott, kijelentette, hogy az igazgatónő a jövő tanévtől már nem tölti be jelenlegi funkcióját. „Rendszerszintű problémákra is felfigyeltünk, de konkrét személyek is hibáztak, ugyanis rendelkeztek bizonyos információkkal, amelyeket nem adtak tovább” – mondta Lunter.