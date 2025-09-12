A holokausztra emlékeztek Párkányban

A szlovákiai zsidótörvények 1941-es életbe léptetése kapcsán a holokauszt áldozatairól emlékeztek meg pénteken, a városháza előtti parkban. Peter Kaplan tanár bevezetője után Eugen Szabó, Párkány polgármestere szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében hangsúlyozta: a holokauszt több millió áldozatának tragédiája arra is kötelez bennünket, hogy ma sem lehetünk közömbösek és elnézőek a gyűlölet és kirekesztés bármiféle formájával szemben. A közöny, a félrenézés, a hallgatás, a csend, a félelem és a passzivitás cinkossá tesz bennünket, cinkossá az embertelenségben, egyúttal növeli a gyűlöletet, a rosszat, a megbélyegzést.

„A rasszizmus, az antiszemitizmus, a másság gyűlölete és a gyengék elnyomása egyáltalán nem tűnt el, ez sajnos ma is él és virul, miként a közömbösség, a félrenézés és a lapító cinkosság is. Akár gyűlölködő kommentárok formájában, a közöny cinikus hallgatásával és passzív egyetértésével. Ez ellen pedig – különösen manapság – egyértelműen, határozottan és hangosan fel kell lépnünk. Pontosan azért, hogy a holokauszthoz hasonló szörnyűségek soha többé ne ismétlődhessenek meg, és embertelen törvények se születhessenek” – mondta a polgármester.

Már semmire sem lesz szükségük…

A koszorúzás után Melissa Gáboríková gimnazista Holováčné Weiss Mártának, a holokauszt utolsó párkányi túlélőjének emlékirataiból olvasott fel egy részletet. A szemelvényből kiderült, hogy miképp deportálták a párkányi zsidókat, hogy került Márta néni családja Auschwitzba, ahol Mengele doktor a nagymamáját azonnal balra küldte. Csak Márta néni és az édesanyja élte túl a poklot, testvére és édesapja is ott pusztultak el.

Évtizedekig hallgatott Auschwitzról, a csendőrpofonokról, a katonáról, aki az élelmiszercsomagot cinikusan a vagon mögé hajította, mondván, hogy ahová ők mennek, ott már semmire sem lesz szükségük.

Márta néni 2021-ben hunyt el, élete alkonyán már a fiataloknak is mesélt a viszontagságokról, mert úgy hitte, ez jelenti a reményt és a folytonosságot, hogy soha többé ne ismétlődhessenek meg ezek a borzalmak. Az emlékezés végén a résztvevők Weiss Márta néni parkbeli emlékhelyéhez vonultak, ahol a diákok a szlovákiai és a magyarországi zsidótörvények keletkezéséről, az akkori társadalmi helyzetről is tájékoztatást kaptak.