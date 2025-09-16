Kamil Šaško a nyitrai egyeztetôsen (forrás: egészségügyi minisztérium)
A sárgaságjárványról egyeztetett Šaško Nyitrán – az oltás volna a legfontosabb a megelőzésben
Múlt héten Nyitra megyében regisztrálták a legtöbb új sárgaságos esetet, szám szerint 53-at. Kamil Šaško egészségügyi miniszter koordinációs találkozón vett részt a megyei hivatalban, amelyet a hónapok óta terjedő fertőzések miatt hívtak össze – közölte a szaktárca.
„Nyitra megyében a hepatitisz A fokozott előfordulását mindenekelőtt a Komáromi, a Lévai és az Érsekújvári járásokban regisztráltuk. A regionális tiszti főorvosok azonnal meghozzák az intézkedéseket a járások szintjén, ahogyan tudomást szereztek a megbetegedésekről, valamint napi szinten figyelik a járványhelyzetet, s ellenőrzik az intézkedések betartását az illetékességi területeiken“
– fogalmazott Katarína Tináková regionális tiszti főorvos.
Az egészségügyi minisztérium napi szinten figyeli a sárgasággal kapcsolatos híreket. A szaktárca szükség esetén kész megtenni olyan lépéseket, amelyek megakadályozzák a fertőzés további terjedését az országban.
Šaškon kívül az ülésen részt vettek még Tatiana Červeňová országos és Katarína Tináková regionális tiszti főorvosok, valamint Elena Prokopová gyermekorvosi szakértő, a nyitrai kórház, a Nyitrai Járási Hivatal, a regionális közegészségügyi hivatalok, az egészségügyi minisztérium és az orvosi rendelők képviselői is.
Červeňová arról beszélt, hogy az elmúlt héten 99 megbetegedést regisztráltak Szlovákia-szerte. Ebből az esetszámból a legtöbbet, szám szerint 53-at Nyitra megyében azonosítottak.
Elena Prokopová szerint a megelőzésben kulcsszerepe van az oltásoknak. A hepatitisz A elleni vakcina felvétele önkéntes, hacsak nem rendelkezik erről máshogyan a helyileg illetékes közegészségügyi hivatal. Prokopová szerint jelenleg elég oltóanyag áll a rendelkezésükre a megyében.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.