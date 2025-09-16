A sárgaságjárványról egyeztetett Šaško Nyitrán – az oltás volna a legfontosabb a megelőzésben

„Nyitra megyében a hepatitisz A fokozott előfordulását mindenekelőtt a Komáromi, a Lévai és az Érsekújvári járásokban regisztráltuk. A regionális tiszti főorvosok azonnal meghozzák az intézkedéseket a járások szintjén, ahogyan tudomást szereztek a megbetegedésekről, valamint napi szinten figyelik a járványhelyzetet, s ellenőrzik az intézkedések betartását az illetékességi területeiken“

– fogalmazott Katarína Tináková regionális tiszti főorvos.

Az egészségügyi minisztérium napi szinten figyeli a sárgasággal kapcsolatos híreket. A szaktárca szükség esetén kész megtenni olyan lépéseket, amelyek megakadályozzák a fertőzés további terjedését az országban.

Šaškon kívül az ülésen részt vettek még Tatiana Červeňová országos és Katarína Tináková regionális tiszti főorvosok, valamint Elena Prokopová gyermekorvosi szakértő, a nyitrai kórház, a Nyitrai Járási Hivatal, a regionális közegészségügyi hivatalok, az egészségügyi minisztérium és az orvosi rendelők képviselői is.