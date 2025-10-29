A gyermekek örömére fejlesztették a könyvtárat Párkányban

Könyvtár, mely szórakoztat és tanít. Ez volt a címe a pályázatnak, melynek keretében 600 eurót nyert Nyitra megyétől a városi könyvtár játékokra és könyvekre. Ebből az összegből egy speciális, új játszószobát alakítottak ki az intézmény földszinti részének egyik helyiségében. Készségfejlesztő játékokkal, leporellókkal, ortopéd járdával is várják itt a kicsiket, tehát autista és más, fizikailag hátrányos helyzetű gyermekek is használhatják, mert játék közben fejleszthető a mozgáskoordináció és a finom motorika. Párkány városa 500 euróval járult hozzá a felújításhoz és a berendezéshez.

Mint azt Tóth Andrea, a könyvtár igazgatója lapunknak elmondta, az intézmény 2022-ben fogadta be a helyi baba-mama klubot, elsősorban nekik szerettek volna méltó helyet biztosítani. Tavaly a speciális alapiskola is csatlakozott, hétfőnként rendszeresen járnak a könyvtárba, tehát ők is örömmel használják az új játszószobát.

„A kockák, legók, nagy építőkockák szintén rendelkezésre állnak, a kicsiknek szánt leporellók is vadonatújak, a hinta és a csúszda pedig remek eszköz a mozgás fejlesztésére. Ezek a játékok minden korosztálynak megfelelőek. Még egy speciális ejtőernyőnk is van, labdákkal, ez a játékos eszköz szintén a mozgás és az egyensúlyérzék fejlődését segíti“

– közölte Tóth Andrea. Az sem mellékes szempont, hogy a játékos foglalkozásokkal a könyvtár leendő olvasóit vonzzák be az intézménybe.

A családias avatóünnepségen a legkisebbek pillanatok alatt belakták az új szobát, még Párkány polgármesterének üdvözlő beszéde sem zavarta meg őket ebben. Eugen Szabó hangsúlyozta: a koronavírus-járvány és a mai gazdasági nehézségek ellenére a város fontosnak tartja a könyvtár fejlesztését, miként azt is, hogy a gyerekek itt szellemi, lelki otthonra, közösséget építő környezetre találjanak.