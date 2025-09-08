Az egyházgellei képviselők felajánlásából vettek új szekrényeket a helyi iskolába

Létszámnövekedés

Iván Lajos polgármester elmondta, hogy éppen igazgatóváltás történt az iskola élén, a képviselő-testület pedig már korábban megállapodott abban, hogy a tiszteletdíjukat közhasznú célra fordítják. Elmondta, hogy a kilenc évfolyamos iskolában jelenleg 20 gyerekkel vannak többen, mint tavaly, idén összesen 180 tanuló kezdte meg itt a tanévet. Külön buszjáratot nem indítanak, azok a tanulók, akik nem helyiek, főleg Lúcsról, Királyfiakarcsáról és Solymoskarcsáról járnak és menetrendszerinti buszjárattal érkeznek.

Elsősök mellől az igazgatói székbe

Az oktatási minisztérium által belengetett iskolai optimalizáció, ami a jövőben az alapiskolákat is érinteni fogja, még nem gondolkodtak el.

„Ez egyelőre még nincs itt kilátásban. A környező kisiskolákba járók elvileg elférnének itt is a diákok, de még egyáltalán nem volt erről szó köztünk. Bízom benne, hogy az egyházgellei intézményt meghagyják központi iskolának, hiszen egy 1-9. évfolyamos, nagy iskola. Az új igazgatónak pedig nagyon jó koncepciója volt a választáson”

– osztotta meg lapunkkal Iván Lajos. Az újabb és újabb iskolareformokkal kifejezetten szkeptikus, véleménye szerint nem kellene egy olyan rendszeren változtatni, ami évtizedekig jól működött.

Kérdésünkre az iskolaigazgató, Bánki Melinda újonnan kialakított irodahelyiségében elárulta, hogy a szeptember elejétől bevezetett új szakmai módszertan mellett számos más változást is eszközölnie kellett még az első becsengetés előtt. Hivatali idejének első két hónapjában az iskola és az önkormányzat költségén kifestették az összes osztálytermet és feldíszítették a folyosókat, otthonosabbá téve a belteret. Elmondta azt is, hogy korábban a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola alsó tagozatán dolgozott, alsó tagozatos gyerekeket tanított.