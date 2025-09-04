775 éves idén Nagypaka, többnapos rendezvénnyel ünnepeltek

Nagypaka első írásos említése 1250-ből származik. Egyes források ugyan korábbi évet jelölnek meg, de kézzelfogható emlék az ebből az évből származik. A második világháború után három faluból, Kispakából és Csukárpakából állt össze Nagypaka. Az idén már 19. alkalommal megrendezett falunapon a lakosok örömére igyekeztek egy még gazdagabb programkínálatot összeállítani.

Felújítások, átadások

A kétnapos falunap első napján átadták a községháza felújított épületét, az előtte lévő teret, valamint a közeli „Rodinka” inkluzív játszóteret, mindhárom építményt Varga Viktor, a helyi plébános áldotta meg. Az ünnepélyes átadón részt vettek testvértelepüléseik delegációi is, akik a magyarországi Péteriről és Vaskútról érkeztek.

„1947-ben a kitelepítéskor ezekkel a falvakkal volt a lakosságcserénk, a ’90-es évektől tartjuk szorosabban a kapcsolatot és azóta is ápolunk”

– osztotta meg Seňan Iván, Nagypaka polgármestere. A ceremónia után a futballpályán szabadtéri mozival várták a gyerekeket, ahol egy mesefilmet vetítettek.