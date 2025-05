75 éves a kassai Márai, az évfordulót kétnapos rendezvénnyel ünnepelték

Míg az ünnepi program részeként az iskola alsó tagozatos diákjai többek között egy futóversenyen és egy kvízen is részt vettek, valamint kiértékelték a korábban meghirdetett családfakészítésben résztvevők alkotásait, a felső tagozatos diákok egy picit komolyabb témába vágták a fejszéjüket. Bemutatták nekik Magyarország Kassai Főkonzulátusának fő tevékenységeit, bekapcsolódtak egy kreatív angol nyelvi vetélkedőbe, egy történelmi előadáson is részt vettek, s nem utolsó sorban az iskola egykori diákjaival is találkoztak egy beszélgetés keretében.

Az ünnepség részeként az iskola vezetése kedden aláírt egy együttműködési nyilatkozatot is, amely a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és a kassai Márai jelenét és jövőjét hivatott még szorosabban összekötni.