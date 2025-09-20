Fotó: Facebook/Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska – Milujem slovenské víno
73 éves korában elhunyt Peter Matyšák borász
73 éves korában szombat reggel elhunyt Peter Matyšák, neves szlovák borász, aki az enogasztronómia – az ételek és borok párosításának – egyik úttörője volt.
A hírt a Szlovákiai Szőlészek és Borászok (ZVVS) ügyvezető igazgatója, Jaroslava Kaňuchová Pátková erősítette meg.
A ZVVS a közösségi oldalán közleményben fejezte ki részvétét, kiemelve Matyšák szerepét a szlovák borkultúra fejlődésében.
„Tele volt energiával, lelkesedéssel és ötletekkel, amelyeket meg is tudott valósítani”
– írták.
