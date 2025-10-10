576 kávéfőző tűnt el egy román kamionból – kiderült, a sofőr maga rendezte meg a lopást

Régió

A férfi azt állította, 576 darab Philips márkájú kávéfőzőt loptak el járművéből, miközben ő aludt.

Különös esetre derített fényt a rendőrség a napokban: kiderült, hogy egy román kamionsofőr saját maga szervezte meg a rakománya „eltűnését”. A férfi azzal hívta a hatóságokat, hogy 576 darab, Philips márkájú kávéfőzőnek veszett nyoma a járművéből, ám később kiderült, hogy valójában ő maga próbálta megjátszani a lopást.

A bejelentés október 2-án, a hajnali órákban érkezett a rendőrséghez. A sofőr azt állította, hogy Lónyabánya (Lovinobaňa – Losonci járás) közelében, egy benzinkút mellett parkoló kamionból ismeretlen tettesek vitték el a mintegy 5,5 tonnás rakományt. A helyszínelés során a nyomozók minden lehetséges bizonyítékot rögzítettek, és a járművet is megmérték: az üres kamion súlya 15 226 kilogramm volt.

A rendőrség ezután nemzetközi együttműködésbe kezdett a román és a magyar hatóságokkal. A román rendőrség megerősítette, hogy a kamion valóban elhagyta az országot, a magyar rendőrök viszont arról számoltak be, hogy Miskolc térségében a járművet még 16 tonnás tömeggel mérték. Ez arra utalt, hogy a rakomány már Magyarországon hiányzott, tehát a lopás nem Szlovákiában történt.

A sofőr végül beismerte: a kamion már üresen érkezett Szlovákiába. A ponyvát saját maga vágta meg, majd a fülkében lefeküdt aludni, hogy a megrendezett lopás hitelesnek tűnjön.

Mivel a bűncselekmény nem Szlovákia területén történt, a férfi szabadon távozhatott.

