2,81 millióan utaztak tavaly a Pozsony és Komárom között közlekedő vonatokon

„Megmarad a járatok száma, és csak minimális, néhány perces változások lesznek egyes járatoknál. Ezentúl már megállnak a vonatok a vereknyei (Vrakuňa) állomáson is” – tette hozzá Sedlařík. Közlése szerint a szerelvények a tavalyi évben összesen 1,5 millió vonatkilométert tettek meg a szakaszon, 90%-os pontossággal közlekedtek.

A szóvivő azt is bejelentette, hogy a Leo Express 2026. április 30-tól Pozsony–Prága járatot indít a Přerov–Hulín–Otrokovice–Staré Město u Uherského Hradišťa–Hodonín–Břeclav vonalon. Napi kettő-kettő járat indul, az egyik Pozsonyligetfaluból, és oda is érkezik.