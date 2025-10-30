Régió

2,81 millióan utaztak tavaly a Pozsony és Komárom között közlekedő vonatokon

Összesen 2,81 millió utasa volt tavaly a Pozsony és Komárom között közlekedő vonatoknak, 26 800 szerelvényt indított a Leo Express. A társaság már elkészítette az új menetrendet – tájékozatott Emil Sedlařík szóvivő.

„Megmarad a járatok száma, és csak minimális, néhány perces változások lesznek egyes járatoknál. Ezentúl már megállnak a vonatok a vereknyei (Vrakuňa) állomáson is” – tette hozzá Sedlařík. Közlése szerint a szerelvények a tavalyi évben összesen 1,5 millió vonatkilométert tettek meg a szakaszon, 90%-os pontossággal közlekedtek.

A szóvivő azt is bejelentette, hogy a Leo Express 2026. április 30-tól Pozsony–Prága járatot indít a Přerov–Hulín–Otrokovice–Staré Město u Uherského Hradišťa–Hodonín–Břeclav vonalon. Napi kettő-kettő járat indul, az egyik Pozsonyligetfaluból, és oda is érkezik.

