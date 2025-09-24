27 sárgaságos beteget kezelnek a losonci kórházban, majdnem megtelt az osztály

Az első betegek tavasszal kerültek a losonci kórházba. „Májusban kezdődött a járvány, és a múlt hónapban csúcsosodott ki. Eddig körülbelül 130 fertőzöttet regisztráltunk” – közölte Kirschner, és hozzátette, a fertőzöttek többsége, több mint 80 százaléka 15 évnél fiatalabb.

A losonci kórház fertőzőrészlege majdnem megtelt. „A maximális kapacitás 30 fő, és a sárgaságosokon kívül más fertőző betegségben szenvedő pácienseket is kezelni kell” – magyarázta az igazgató, és hozzátette, négy járás tartozik a losonci kórház fertőzőosztályához.

A kórház az elmúlt hónapokban számos óvintézkedést bevezetett a hepatitisz A terjedése miatt. „Növelni kellett az egészségügyi dolgozók számát is, de a többi kórházi osztály átszervezésére egyelőre nem volt szükség” – tette hozzá Kirschner.

A főorvos úgy véli, a következő hetekben, hónapokban tovább fog növekedni a sárgaságos betegek száma. A mostanában kórházba került gyerekek a tanév elején még iskolákba jártak, ezért a betegség terjedhetett a gyerekek között. A szakember hozzátette, a higiéniai intézkedések megszegése tovább ronthatja a helyzetet az érintett közösségekben.

Tavasz óta emelkedik a hepatitisz A-val fertőzöttek száma a Losonci járásban. Az első eseteket Füleken és környékén regisztrálták, a betegséget feltehetően külföldről hozták be a régióba. A Losonci Regionális Közegészségügyi Hivatal jelenleg hét járványgócot tart nyilván a járásban: Síden (Šíd), Csákányházán (Čakanovce), Bénán (Belina), Patakalján (Podrečany), Füleksávolyban (Šávoľ), valamint Füleken és Losoncon.