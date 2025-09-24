Régió

27 sárgaságos beteget kezelnek a losonci kórházban, majdnem megtelt az osztály

losonci kórház
TASR-felvétel
tasr
TASR

Jelenleg 27 sárgaságos beteget kezelnek a losonci kórházban. A fertőzőosztály majdnem megtelt, a kórház számos intézkedést bevezetett a betegség terjedésének megakadályozására – tájékoztatott Peter Kirschner, a fertőzőosztály főorvosa.

Az első betegek tavasszal kerültek a losonci kórházba. „Májusban kezdődött a járvány, és a múlt hónapban csúcsosodott ki. Eddig körülbelül 130 fertőzöttet regisztráltunk” – közölte Kirschner, és hozzátette, a fertőzöttek többsége, több mint 80 százaléka 15 évnél fiatalabb.

A losonci kórház fertőzőrészlege majdnem megtelt. „A maximális kapacitás 30 fő, és a sárgaságosokon kívül más fertőző betegségben szenvedő pácienseket is kezelni kell” – magyarázta az igazgató, és hozzátette, négy járás tartozik a losonci kórház fertőzőosztályához.

A kórház az elmúlt hónapokban számos óvintézkedést bevezetett a hepatitisz A terjedése miatt. „Növelni kellett az egészségügyi dolgozók számát is, de a többi kórházi osztály átszervezésére egyelőre nem volt szükség” – tette hozzá Kirschner.

A főorvos úgy véli, a következő hetekben, hónapokban tovább fog növekedni a sárgaságos betegek száma. A mostanában kórházba került gyerekek a tanév elején még iskolákba jártak, ezért a betegség terjedhetett a gyerekek között. A szakember hozzátette, a higiéniai intézkedések megszegése tovább ronthatja a helyzetet az érintett közösségekben.

Tavasz óta emelkedik a hepatitisz A-val fertőzöttek száma a Losonci járásban. Az első eseteket Füleken és környékén regisztrálták, a betegséget feltehetően külföldről hozták be a régióba. A Losonci Regionális Közegészségügyi Hivatal jelenleg hét járványgócot tart nyilván a járásban: Síden (Šíd), Csákányházán (Čakanovce), Bénán (Belina), Patakalján (Podrečany), Füleksávolyban (Šávoľ), valamint Füleken és Losoncon.

sárgaság
Losonc
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?