269 közlekedési baleset történt a múlt héten, négyen haltak meg az utakon

Tragikus baleset történt Margonyán (Margecany), az autót vezető 13 éves fiú oszlopnak hajtott, 14 éves utastársa vesztette életét. Lekéren (Hronovce – Lévai járás) egy 81 éves nőt gázoltak halálra, Zsolnán pedig egy 22 éves férfit. Hernádgecsén (Geča) egy 71 éves sofőr vesztette életét, amikor egy másik autóval ütközött.

Az év elejétől október 26-ig 9382 közlekedési baleset történt, 67-tel kevesebbet, mint 2024 azonos időszakában. A súlyos sérültek száma eggyel kevesebb. 179-en haltak meg az utakon, 29-cel kevesebben, mint tavaly október végéig.