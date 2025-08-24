A 26. Folklórfesztivál megható pillanatai szombaton Tardoskedden
26. Folklórfesztivál a Szent István Napokon – a környei hagyományőrzők már tardoskeddi táncokat is ismernek
Kegyes az időjárás a 26. Szent István Napok látogatóihoz, szombaton színültig megtelt a nézőtér az alvégi színpadnál a hagyományos folklórfesztiválon. Délelőtt szabadtéri főzőverseny, Szent István napi futóverseny és a veterán autók találkozója, valamint európai uniós pódiumbeszélgetés zajlott a Felvégi parkban.
A falunéző kisvonaton eljuthattak a vendégek a tardoskeddi vasútállomásra, ahol még ma is megtekinthető egy vasúti postakocsiban a Miniatűr csodák vasúti kismodellekből álló kiállítást 17 óráig.
A 26. Folklórfesztiválon nagy sikert aratott a Felvidékiek Egyesületének Kórusa Bonyhádról, akik szoros kapcsolatot ápolnak a Rozmaring daloskörrel és a Fehér Akác kórussal Tardoskeddről.
Egy korábbi baráti beszélgetésünk során kiderült, hogy a bonyhádi hagyományőrzők minden egyes Szent István napi rendezvényen részt vettek, a helyiekkel együtt ünnepeltek. Szoros baráti és rokoni szálakkal kötődnek a tardoskeddiekhez. Egyesületüket is részben azért hozták létre, hogy a baráti és a kulturális kapcsolatokat megtartsák. A szombati találkozón köszönetüket fejezték ki a helyi csoportoknak és Tóth Mariánnak, Tardoskedd polgármesterének. A hagyományőrző fesztiválon első alkalommal lépett fel az Udvardi Dalárda, amely dédapák, nagyapák egykor dúdolta katonadalaival ajándékozta meg a közönséget.
A környei Szivárvány egyesület Sarló táncegyüttesének tagjai számára eddig két alkalommal szerveztek tánctábort Tardoskedden. Ezeken a környei ügyes táncosok elsajátították a tardoskeddi táncokat és mutatták be Jakab András és Kelemen Piroska vezetőiknek köszönhetően. Ittál-ettél, jóllaktál címmel egy tardoskeddi farsangi szokást elevenítettek fel, Adroján István dudakíséretével.
A műsorban közreműködött továbbá a tardoskeddi Recefice citerazenekar, a helyi Fehér Akác, a Vándor citerazenekar, a Tardoskeddi Férfikar, majd a besenyői és a tardoskeddi citerások szórakoztatták a vendégeket. Visai táncokkal zárta a műsort a Sarló Táncegyüttes.
A ma délelőtti ünnepi szentmise, a búcsúi vigadalom mellett délután a Szikora György Stadionban lesz bajnoki fuballmérkőzés Tardoskedd és Nagysurány csapata közt. Este a Hungarian Rhapsody - Queen Cover Band, 22 órától a Mona Lisa Smile szórakoztatja a közönséget. A termálfürdő területén tartják hétfőn a zárónapot, DJ Szemi társaságában, 21 órakor LED SmartPoi show vár a közönségre. A rendezvényt az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja és a MOL – Új Európa Alapítvány Határtalan nyár támogatásával valósítják meg. Lapunk a rendezvény médiapartnere.
