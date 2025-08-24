26. Folklórfesztivál a Szent István Napokon – a környei hagyományőrzők már tardoskeddi táncokat is ismernek

A falunéző kisvonaton eljuthattak a vendégek a tardoskeddi vasútállomásra, ahol még ma is megtekinthető egy vasúti postakocsiban a Miniatűr csodák vasúti kismodellekből álló kiállítást 17 óráig.

A 26. Folklórfesztiválon nagy sikert aratott a Felvidékiek Egyesületének Kórusa Bonyhádról, akik szoros kapcsolatot ápolnak a Rozmaring daloskörrel és a Fehér Akác kórussal Tardoskeddről.

Egy korábbi baráti beszélgetésünk során kiderült, hogy a bonyhádi hagyományőrzők minden egyes Szent István napi rendezvényen részt vettek, a helyiekkel együtt ünnepeltek. Szoros baráti és rokoni szálakkal kötődnek a tardoskeddiekhez. Egyesületüket is részben azért hozták létre, hogy a baráti és a kulturális kapcsolatokat megtartsák. A szombati találkozón köszönetüket fejezték ki a helyi csoportoknak és Tóth Mariánnak, Tardoskedd polgármesterének. A hagyományőrző fesztiválon első alkalommal lépett fel az Udvardi Dalárda, amely dédapák, nagyapák egykor dúdolta katonadalaival ajándékozta meg a közönséget.