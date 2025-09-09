Régió

243 közlekedési baleset történt a múlt héten, három ember halt meg az utakon

baleset k
Rendőrségi felvétel
tasr
TASR

Összesen 243 közlekedési baleset történt az ország útjain a múlt héten, három ember életét vesztette. Az áldozatok között volt egy motoros és egy gyalogos – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Lea Vilhanová rendőrségi szóvivő.

Szeptember 1. és 7. között Eperjes megyében regisztrálták a legtöbb (43) balesetet, a legkevesebbet Trencsén megyében. 16 ember súlyosan megsérült.

Az év eleje óta szeptember 7-ig 7706 közlekedési balesetet regisztrált a rendőrség, 154-gyel kevesebbet, mint 2024 azonos időszakában. A súlyos sérültek száma 16-tal kevesebb. Idén 135 ember vesztette életét közlekedési balesetben, 38-cal kevesebben, mint tavaly.

baleset
közlekedési baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?