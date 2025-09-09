Összesen 243 közlekedési baleset történt az ország útjain a múlt héten, három ember életét vesztette. Az áldozatok között volt egy motoros és egy gyalogos – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Lea Vilhanová rendőrségi szóvivő.
243 közlekedési baleset történt a múlt héten, három ember halt meg az utakon
Szeptember 1. és 7. között Eperjes megyében regisztrálták a legtöbb (43) balesetet, a legkevesebbet Trencsén megyében. 16 ember súlyosan megsérült.
Az év eleje óta szeptember 7-ig 7706 közlekedési balesetet regisztrált a rendőrség, 154-gyel kevesebbet, mint 2024 azonos időszakában. A súlyos sérültek száma 16-tal kevesebb. Idén 135 ember vesztette életét közlekedési balesetben, 38-cal kevesebben, mint tavaly.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.