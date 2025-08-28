Régió

24 közlekedési baleset történt a múlt héten Nagyszombat megyében

MTI-felvétel
tasr
TASR

24 közlekedési balesetet és 72 káreseményt regisztrált a rendőrség a múlt héten Nagyszombat megyében. Négy közlekedési balesetnél az alkohol is közrejátszott – tájékoztatott a közösségi hálón a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság.

„Halálos közlekedési balesetben nem történt a megyébe, súlyos sérült sem volt, kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek" - közölte a rendőrség.

A 34. naptári héten 4380 alkoholszondás ellenőrzést végeztek a rendőrök, 24 lett pozitív – kilenc ittas sofőrt és 15 ittas kerékpárost fogtak a rendőrök. Három sofőr függőséget okozó szer hatása alatt vezetett, amivel elkövette a veszélyeztetés vétségét.

baleset
közlekedési baleset
Nagyszombat megye
