24 ezer eurót csaltak ki egy idős nőtől

A rendőrség eljárást indított egy 17 és egy 32 éves férfi ellen, akik megtévesztéssel 24 ezer eurót csaltak ki egy 71 éves trencséni nyugdíjastól.

A két férfi azzal kereste meg az idős nőt, hogy 9000 eurós nyeremény vár rá. Egyikük rábeszélte, hogy töltse le a Hoptodesk nevű alkalmazást, amellyel hozzáférést kaptak a nő mobiltelefonjához és banki alkalmazásához. Utasításaikra a nő két alkalommal, összesen 9000 eurót vett fel bankjából, majd a gyanúsítottak által megadott helyen átadta nekik.

Később a csalók a Telegramon keresztül további utasításokat adtak a nőnek, amely nyomán a sértett további készpénzfelvételeket és átutalásokat hajtott végre. Az idős nőtől így összesen 24 ezer eurót csaltak ki.

A férfiakat a rendőrség rövid időn belül őrizetbe vette, később azonban mindkettőjüket szabadlábra helyezték.