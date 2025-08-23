Régió

24 ezer eurót csaltak ki egy idős nőtől

néni k
Shutterstock-felvétel

A csalók gyakran telefonon próbálnak az idősebbektől pénzt kicsalni.

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Azzal áltatták, hogy 9000 eurós nyeremény vár rá.

A rendőrség eljárást indított egy 17 és egy 32 éves férfi ellen, akik megtévesztéssel 24 ezer eurót csaltak ki egy 71 éves trencséni nyugdíjastól.

A két férfi azzal kereste meg az idős nőt, hogy 9000 eurós nyeremény vár rá. Egyikük rábeszélte, hogy töltse le a Hoptodesk nevű alkalmazást, amellyel hozzáférést kaptak a nő mobiltelefonjához és banki alkalmazásához. Utasításaikra a nő két alkalommal, összesen 9000 eurót vett fel bankjából, majd a gyanúsítottak által megadott helyen átadta nekik.

Később a csalók a Telegramon keresztül további utasításokat adtak a nőnek, amely nyomán a sértett további készpénzfelvételeket és átutalásokat hajtott végre. Az idős nőtől így összesen 24 ezer eurót csaltak ki.

A férfiakat a rendőrség rövid időn belül őrizetbe vette, később azonban mindkettőjüket szabadlábra helyezték.

unokázós csalók
telefonos csalók
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?