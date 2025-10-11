Egyeseket a tetemes pénzbírságok sem rettentenek el a gyorshajtástól.
223-mal száguldozott a BMW-sofőr, meg se kottyant neki a büntetés
A pozsonyi közlekedési rendőrök a napokban bemértek egy BMW-t, amely a D2-es autópályán 223 km/órával haladt azon az útszakaszon, ahol a megengedett maximális sebesség 130 km/órában van meghatározva.
A gépkocsit megállították, a sofőrre 800 eurós pénzbüntetést szabtak ki.
Mivel a férfi a bírságot a helyszínen kifizette, nem került bevonásra a járművezetői engedélye, folytathatta tovább az útját.
