2029-ben állíthatják pályára Szlovákia első moduláris műholdját

A projekt célja az első, 150 kilogrammnál nehezebb moduláris műhold megtervezése és kifejlesztése.

Ez a jövőbeli európai gyorsműhold-indítási rendszer része lesz, amely lehetővé teszi a meghibásodott műholdak gyors pótlását, valamint speciális igények kielégítését a Föld körüli pályán.

A projekt egyben megteremti a szlovák űripar ökoszisztémájának alapjait azáltal, hogy összekapcsolja az ipart és az akadémiai szférát a kis műholdak kutatásában, fejlesztésében és gyártásában. Emellett erősíteni kívánja Szlovákia pozícióját az Európai Űrügynökség (ESA) partnerországaként.

Közös munka

A konzorcium több szlovák és külföldi szereplőt foglal magában, akik komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a nemzetközi űripari együttműködésben, többek között az ESA keretében is.

A műhold fejlesztésében és gyártásában 14 partner vesz részt Szlovákiából, Németországból és Spanyolországból. Köztük például a Szlovák Műszaki Egyetem, a Szlovák Tudományos Akadémia Elektrotechnikai Intézete, a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Fizikai Intézete, valamint a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem.

A projekt fő koordinátora a Bizzcom vállalat, amely fogadja a helyreállítási alapból érkező forrásokat, felel azok partnerközi elosztásáért, valamint a projekt átfogó irányításáért.

Nemzeti mérföldkő

„A Štephánik nem csupán egy műhold, hanem egy nemzeti mérföldkő. Megmutatjuk, hogy Szlovákia képes európai szinten műholdas technológiát tervezni, fejleszteni és pályára állítani. A 3IPK számára hatalmas megtiszteltetés, hogy a projekthez hozzátehetjük adatbiztonsági és -integritási megoldásainkat, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a sikerhez”

– mondta Juraj Zámečník, a 3IPK társalapítója. Hozzátette: a projekt a technológiai fejlődés szimbóluma és stratégiai ugrás a szlovák űripar számára.

(TASR)