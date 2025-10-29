2025 végéig átadják a forgalomnak a D1-es autópálya Lietavská Lúčka-Dubná Skala szakaszát, amelyen a felsővisnyói (Višňové) alagút is található.
2025 végéig átadják a felsővisnyói autópálya-alagutat
A kormány erről a szerdai, felsővisnyói kihelyezett ülésén fogadott el határozatot. Utasította Jozef Ráž (Smer-jelölt) közlekedési minisztert, hogy biztosítsa a D1-es autópálya építési ütemtervének betartását, az anyagi kereteknek megfelelően, hogy 2025 végéig befejeződjenek a szakaszon végzett munkák.
A próbafúrás és a mintavétel 1998-ban kezdődött a leghosszabb szlovákiai alagútnál, a kutatóalagút csak két éves késéssel, 2002 szeptemberére készült el. Maga az építkezés azonban csak 12 évvel később indult. Eredetileg a Salini Impregilo és a Dúha cég volt a kivitelező, de ezekkel 2019 márciusában szerződést bontott a Nemzeti Autópálya-társaság. Az új pályázatot a Skanska cég nyerte.
A felsővisnyói alagút 7,5 kilométer hosszú, a D1-es Lietavská Lúčka-Dubná Skala közti szakasza pedig 13,5 kilométeres, a Pozsony-Kassa autópálya részét képezi.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.