2025 végéig átadják a felsővisnyói autópálya-alagutat

A kormány erről a szerdai, felsővisnyói kihelyezett ülésén fogadott el határozatot. Utasította Jozef Ráž (Smer-jelölt) közlekedési minisztert, hogy biztosítsa a D1-es autópálya építési ütemtervének betartását, az anyagi kereteknek megfelelően, hogy 2025 végéig befejeződjenek a szakaszon végzett munkák.

A próbafúrás és a mintavétel 1998-ban kezdődött a leghosszabb szlovákiai alagútnál, a kutatóalagút csak két éves késéssel, 2002 szeptemberére készült el. Maga az építkezés azonban csak 12 évvel később indult. Eredetileg a Salini Impregilo és a Dúha cég volt a kivitelező, de ezekkel 2019 márciusában szerződést bontott a Nemzeti Autópálya-társaság. Az új pályázatot a Skanska cég nyerte.

A felsővisnyói alagút 7,5 kilométer hosszú, a D1-es Lietavská Lúčka-Dubná Skala közti szakasza pedig 13,5 kilométeres, a Pozsony-Kassa autópálya részét képezi.