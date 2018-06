20 kanyarógyanús esetet tartanak nyilván a Nagymihályi járásban, hatot igazoltak

Nagymihály | A Nagymihályi járásban 20 kanyarógyanús megbetegedést tartanak nyilván, ebből hat esetben igazolta laboratóriumi vizsgálat a kanyarót. Erről Ján Mikas tiszti főorvos tájékoztatott pénteken, a Regionális Közegészségügyi Hivatalban (RÚVZ) tartott rendkívüli munkaértekezletet követően.

Elmondása szerint a legtöbb megbetegedés Deregnyő (Drahňov) községben fordult elő, kettő a falun kívül. A járvánnyal összefüggésben eddig 102 személyt oltottak be. Hozzátette: a járványügyi helyzet további alakulása attól függ, hogy az elkülönített személyek betartják-e a karanténra vonatkozó előírásokat, illetve hogy jönnek-e még Nagy-Britanniából Szlovákiába fertőzött személyek, akik másokat is megfertőzhetnek a betegséggel. „Ha további személyeknél is felbukkannak a kanyaró klinikai tünetei, azonnal fel kell keresniük az orvosukat” – figyelmeztetett Mikas.

Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) figyelmeztette a közlekedési vállalatokat, hogy az Angliából Szlovákiába szállított utasok között előfordulhatnak kanyaróval fertőzött személyek. A hivatal további járványellenes intézkedéseket hoz a kanyaró továbbterjedésének megakadályozása érdekében, valamint továbbra is figyelemmel kíséri a kanyaróval összefüggésben a járványügyi helyzetet. A kanyaró szlovákiai előfordulásáról értesítik az európai gyorsriasztási rendszert. A tiszti főorvos szerint további megbetegedések is előfordulhatnak.

Amennyiben a járvány tovább terjed, Mikas elmondása szerint elsősorban a betegeket kell ellátni, ezt követően zárlati intézkedéseket hozni, illetve rendelkezni a lakosság egy részének beoltásáról. A tiszti főorvos arra kérte a szülőket, akik eddig még nem oltatták be a gyereküket, hogy értékeljék át a döntésüket, és keressék fel a gyerekorvost. Utalt rá, hogy az orvosok és az egészségügyi ápolók is elkaphatják a betegséget, ha nincs elég ellenanyag a szervezetükben.

Kristína Kaňuchová, a nagymihályi kórház infektológiai osztályának orvosa az újságíróknak megerősítette, hogy a betegek között van két egészségügyi dolgozó is. Hozzátette: egy éve minden alkalmazottat beoltottak a kanyaró ellen. Most megvizsgálták, hogy mennyi ellenanyag van a szervezetükben, és akiknél hiányzott, újabb oltást kaptak. Elmondása szerint minden pácienst elkülönítettek.

Jana Fedáková, a kórházat fenntartó Svet zdravia társaság munkatársa elmondta: a nagymihályi kórház infektológiai osztályán péntek reggelig hét pácienst tartottak nyilván. „Néhányukat a napokban hazaengedték. Eddig egyik páciensnél sem léptek fel súlyos szövődmények a betegséggel összefüggésben. A kórházi osztály kapacitása egyelőre elégséges” – tette hozzá.

Az ÚVZ a hét elején tájékoztatott a kanyaró felbukkanásáról az alsó-zempléni régióban.