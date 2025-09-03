19. századi másolat Cecilia Gonzaga lőcsei mellszobra

Közélet
Cecilia Gonzaga lőcsei mellszobra 19. századi másolat – közölte szerdán Lukáš Machala, a kulturális minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára a lőcsei történelmi városházán tartott sajtótájékoztatóján.

Machala egyúttal ismertette az olasz történelemprofesszor, művészettörténész, Francesco Caglioti vizsgálatának eredményeit, a szakértő július 11-én vizsgálta meg a szobrot a belügyminisztérium kistapolcsányi (Topoľčianky) speciális létesítményében. Május végén szállították oda a mellszobrot Lőcséről. 

Machala tájékoztatása szerint a kutatás eredménye azt mutatta, hogy az alkotás a 19. század végén készült. A szobor 1894 utáni gipszöntvény, a Louvre-ban található La Belle Florentine című alkotás alapján készült. Machala tájékoztatása szerint a mellszobor nem Cecilia Gonzagát ábrázolja, hanem Boldog Konstancia vértanút. Vagyis a lőcsi mellszobor a szakértői vizsgálat alapján hamisítványnak minősíthető, még csak nem is egy eredeti reneszánsz alkotás 19. századi másolata. Machala közölte, hogy a szakvéleményhez hozzáférhet a nyilvánosság.

