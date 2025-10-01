Az AGEL a beruházással új szintre szeretné emelni az egészségügyi szolgáltatások minőségét Kelet-Szlovákiában (A szerző felvételei)
150 milliós egészségügyi szuperberuházás vette kezdetét Kassán
Újabb hatalmas befektetéssel erősíti jelenlétét Kelet-Szlovákiában az AGEL, Közép-Európa legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója. A társaság tulajdonosa, Tomáš Chrenek id. összesen 150 millió eurót különített el a régió egészségügyi intézményeinek fejlesztésére.
Ahogy azt František Sabol, a Kardiocentrum és a sacai kórház igazgatója elmondta, a szóban forgó beruházás már most kézzelfogható eredményeket hozott: 40 millió euróból létrejött a Kassa-sacai Kardiocentrum, egy új CT-berendezést is beszereztek, korszerűsítették a diagnosztikai központot, és megnyílt egy új, a mellrák szűrésére kialakított központ is. A következő években azonban még ennél is nagyobb léptékű fejlesztések várhatók, amelyek az egész kassai térség egészségügyi ellátását új alapokra helyezhetik.
Új kassai klaszter
Az AGEL csoport vezetése a „Kassai Klaszter” néven egy átfogó orvosi és logisztikai koncepciót indít el, amelynek célja egy modern, hatékonyan összekapcsolt kórházi rendszer kialakítása. A projekt első fázisában több mint 100 millió eurót fordítanak a sacai kórház és a Kardiocentrum bővítésére. Emellett 10 millió eurót különítettek el a kenyheci és a kassai Vasúti Kórház fejlesztésére. Ahogy azt Sabol elárulta, az utóbbi a tegnap naptól fogva már hivatalosan is az AGEL csoport vezetése alá tartozik, melyet a Pentától vásároltak meg.
A Kassa-sacai egészségügyi intézmény területén a közeljövőben új pavilonok épülnek fekvő- és járóbeteg-részlegekkel, új műtőközponttal, valamint egy korszerű, az égési sebesülések gyógyítását biztosító központtal. A kórház ágykapacitása összességében 292 új fekvőhellyel bővül.
A kenyheci központban 153 új fekvőhellyel bővítik ki a meglévőket, míg a kassai Vasúti Kórházban egy Regionális Integrált Egészségügyi Központ alakul ki, amely háziorvosokat, szakorvosokat és rehabilitációs szolgáltatásokat fog majd össze egy tető alatt.
Országos szintű beruházás
Az AGEL vezetői szerint a fejlesztések túlmutatnak Kassa hatáskörén, ugyanis a klaszter régiós jelentőségűvé válhat, több mint 450 ezer ember egészségügyi ellátását biztosítva. Az új beruházások révén várhatóan rövidülnek majd a várólisták, javul a diagnosztika és szélesedik a szakellátás palettája. A projekt célja, hogy a régió lakosai olyan minőségű ellátást kapjanak, amely összevethető a világ legrangosabb kórházainak minőségével.
„A csúcsminőségű orvoslás családias környezetben marad a filozófiánk. Az új műtők és a megnövekedett ágykapacitás lehetővé teszi, hogy több beavatkozást végezzünk rövidebb idő alatt, prioritást adva a hosszú várakozási listás területeknek”
– hangsúlyozta František Sabol, aki az újságírók kérdései kapcsán azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a hiedelemmel ellentétben Szlovákiában igenis jó szintű egészségügyi ellátásban részesülnek a páciensek.
„Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, ugyanis sokszor találkozunk azokkal az állításokkal, melyek szerint idehaza nagyon alacsony szinten van a kórházi ellátás. Külföldi pályafutásomat is figyelembe véve ki merem jelenteni, hogy a hazai ellátás nagyon jó, minőségi szinten van”
– tette hozzá Sabol.
Új központok, modern fejlesztések
A klaszter részeként létrejön egy szövetbank és egy úgynevezett regeneratív gyógyítóközpont, valamint tovább bővül a FIFA Medical Centre of Excellence névre keresztelt központ is, amely Sabol szerint nemzetközi elismerést hozhat Kassának. A Pavol Jozef Šafárik Egyetem (UPJŠ) Orvosi Karával együttműködve új klinikai osztályok nyitását tervezik, köztük egy önálló urológiai részleget, ahol a klasszikus és robotsebészeti műtétek egyaránt elérhetőek lesznek. Az új kórtermek akadálymentesek, kétszemélyesek, távfelügyeleti rendszerrel felszereltek lesznek, amely kényelmesebb és biztonságosabb ellátást nyújt majd a betegeknek.
A magyarokról sem feledkeznek meg
Ahogy azt az Új Szó kérdéseire reagálva Sabol elmondta, a lapunk által már korábban megemlített, a Kassa-sacai kórházban útnak indult információs és tájékozódási rendszer magyarra való bővítésére is nagy hangsúlyt fektetnek, sőt arról a szóban forgó megafejlesztés keretében sem feledkeznek meg.
„Mivel Kassán, konkrétan itt Sacán is sok páciensünk és munkatársunk magyar nemzetiségű, illetve értik, beszélik a magyar nyelvet, hiszen ebben a közegben nőttek fel, teljesen természetes, hogy erről a közösségről – a dolgozókra és a betegekre egyaránt – sem feledkezhetünk meg. Erre gondoltunk már akkor is, amikor megérkeztem a kórházba igazgatóként. Biztosan számolunk azzal, hogy a magyar kommunikációt továbbra is támogatni fogjuk, hiszen ezeknek az embereknek jelentős része magyar nemzetiségű, vagy magyarul beszél. Ez nagyon jó a pácienseknek és a személyzetnek is, hiszen közös nyelven tudnak kommunikálni”
– tette hozzá Sabol.
A szóban forgó beruházások 95 százalékát belső AGEL-forrásokból fedezik. Az első épületeket a jelenlegi tervek szerint 2026-ban adják át, a projekt teljekörű befejezése a jelen pillanatban 2029-re várható. A kenyheci központ átadását 2026 második negyedévére tervezik. A csoport célja egyértelműen az, hogy a kassai klaszter a modern egészségügy zászlóshajója legyen, amelyhez hasonló színvonalú ellátás eddig csak külföldön volt elérhető.
