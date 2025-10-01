150 milliós egészségügyi szuperberuházás vette kezdetét Kassán

Új központok, modern fejlesztések

A klaszter részeként létrejön egy szövetbank és egy úgynevezett regeneratív gyógyítóközpont, valamint tovább bővül a FIFA Medical Centre of Excellence névre keresztelt központ is, amely Sabol szerint nemzetközi elismerést hozhat Kassának. A Pavol Jozef Šafárik Egyetem (UPJŠ) Orvosi Karával együttműködve új klinikai osztályok nyitását tervezik, köztük egy önálló urológiai részleget, ahol a klasszikus és robotsebészeti műtétek egyaránt elérhetőek lesznek. Az új kórtermek akadálymentesek, kétszemélyesek, távfelügyeleti rendszerrel felszereltek lesznek, amely kényelmesebb és biztonságosabb ellátást nyújt majd a betegeknek.

A magyarokról sem feledkeznek meg

Ahogy azt az Új Szó kérdéseire reagálva Sabol elmondta, a lapunk által már korábban megemlített, a Kassa-sacai kórházban útnak indult információs és tájékozódási rendszer magyarra való bővítésére is nagy hangsúlyt fektetnek, sőt arról a szóban forgó megafejlesztés keretében sem feledkeznek meg.

„Mivel Kassán, konkrétan itt Sacán is sok páciensünk és munkatársunk magyar nemzetiségű, illetve értik, beszélik a magyar nyelvet, hiszen ebben a közegben nőttek fel, teljesen természetes, hogy erről a közösségről – a dolgozókra és a betegekre egyaránt – sem feledkezhetünk meg. Erre gondoltunk már akkor is, amikor megérkeztem a kórházba igazgatóként. Biztosan számolunk azzal, hogy a magyar kommunikációt továbbra is támogatni fogjuk, hiszen ezeknek az embereknek jelentős része magyar nemzetiségű, vagy magyarul beszél. Ez nagyon jó a pácienseknek és a személyzetnek is, hiszen közös nyelven tudnak kommunikálni”

– tette hozzá Sabol.

A szóban forgó beruházások 95 százalékát belső AGEL-forrásokból fedezik. Az első épületeket a jelenlegi tervek szerint 2026-ban adják át, a projekt teljekörű befejezése a jelen pillanatban 2029-re várható. A kenyheci központ átadását 2026 második negyedévére tervezik. A csoport célja egyértelműen az, hogy a kassai klaszter a modern egészségügy zászlóshajója legyen, amelyhez hasonló színvonalú ellátás eddig csak külföldön volt elérhető.