Régió

1,5 millió eurós beruházási hitelt vesz fel Galánta

peter kolek
TASR-felvétel
tasr
TASR

Szeptemberi ülésén jóváhagyta Galánta képviselő-testülete egy 1,5 millió eurós beruházási hitel felvételét, 15 éves törlesztési határidővel. A hitelből az uniós pályázatok önrészét akarja állni a város, ha a következő években életbe lépne az ún. adósságfék.

„Nem szeretnénk, ha előfordulna, hogy a következő években azért kellene lemondanunk valamilyen uniós pályázatról, mert nem lesz pénze önrészre a városnak” – jelentette ki Peter Kolek polgármester.

Peter Závodský alpolgármester a felelős költségvetésről szóló törvényben szereplő adósságfék lehetséges életbe lépésével indokolta a hitelt. Ha a parlament időben el tudja fogadni a jövő évi költségvetést, az önkormányzatok 2027-ben szembesülhetnek az adósságfékkel.

Závodský elmondta, 200 ezer eurót szánnak telkek felvásárlására útépítés miatt, 205 ezer eurót a városi művelődési központ felújítására, és maximum 100 ezer eurót a Pátria idősotthon parkolójának megépítésével kapcsolatos költségekre.

A hitel többi része felhasználható például a neogótikus kastély felújításának önrészére és a városi hivatal épületére. „Nem pénzköltésről van szó, hanem a következő években folytatott felelős gazdálkodás előkészítéséről” – hangsúlyozta Závodský.

Galánta
