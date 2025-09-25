1,5 Celsius-fokkal hűvösebb volt az idei nyár, mint a tavalyi

Míg globálisan az idei volt a harmadik legmelegebb nyár a mérések kezdete óta, Szlovákiában 1931 óta csak a 12. Az átlaghőmérséklet 19,2 fok volt. „Az emberek joggal érezték úgy, hogy ez a nyár hűvösebb, mint az előzőek, amelyek kivételesen forrók voltak” – jelentette ki Peter Kajaba klimatológus.

A legmelegebb július 3-án volt Tótgurabon (Slovenský Grob), 38,7 Celsius-fok, a leghidegebb pedig augusztus 24-én a Lomnici-csúcson, mínusz 8,4 fok, ami megegyezik az 1980-as augusztusi abszolút hidegrekorddal.

A július és az augusztus átlagos volt, a június viszont 1931 óta a negyedik legmelegebb. „Júniusban rekordszámú trópusi nap volt, amikor a hőmérséklet meghaladta a 30 fokot. Gyűgyön 17 nap, Ógyallán és Bősön pedig 16 ilyen nap volt” – tette hozzá Kajaba.

Más rekordokat is hozott az idei nyár. A Lomnici-csúcson június 20-án megdőlt az addigi, 1951-es napi hidegrekord, mínusz 5,9 fokot mértek. Tőketerebesen pedig 37,4 fok az új augusztusi melegrekord.