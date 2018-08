135 éves a Bátorkeszi Önkéntes Tűzoltó Egylet

Bátorkeszi | Alapításának 135. évfordulóját ünnepelte nemrég a Bátorkeszi Önkéntes Tűzoltó Egylet.

Megalakulásról az Esztergom és Vidéke 1883. évi 53. száma számolt be ekképpen: „Élénk mozgalom indult meg nálunk egy tűzoltó-egyesület alapítása végett. Múlt vasárnap a bátorkeszi polgárok nagy számmal összegyülekeztek a polgári olvasókör nagy termében, hol Nemtsik Dániel tanító élénk szavakkal ecsetelte egy tűzoltó-egyesület fölállításának szükségét és fontosságát. Az egybegyűltek belátva az eszme czélszerüségét, elnökül Kobek István földbirtokos urat kérték föl, ki e tisztet elvállalva alaptőke gyűjtését indítványozta… Az alapszabályok kidolgozását egy 16 tagú bizottság végezte, s az üdvös egyesület jún. 24-én meg is alakult.” Az elkövetkező években a lapban többször jelent meg beszámoló a testület tevékenységéről, taglétszámának alakulásáról, tüzekről, amelyek oltásánál tevékenykedtek. A 25. évforduló kapcsán egyebek között ezt írta a lap: „A humanizmus századában igazán nincsen nemesebb, tisztább, filantropikusabb intézmény a tűzoltóságnál. Mily fenséges egy élő szervezet küzdelme a legzsarnokabb, legrombolóbb elemmel. …. A társadalomnak meg kell értenie a tűzoltó-szervezetek fenséges motívumát s áldozatot nem kímélve, minden embernek oda kellene állnia, ahol mindnyájunk érekében csoportosulnak néhányan. A bátorkeszi tűzoltó-egylet különösen dicsőséges múltra tekint vissza, mert emberbaráti feladatának mindig önzetlenül tett eleget.”

Az alapító és családja

A fenti beszámolókra a település történelmével, hagyományaival, néprajzával kapcsolatos anyagokat kutató, feldolgozó, népszerűsítő Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás tagjai bukkantak, akik az idei Bátorkeszi Borfesztivál idején időszaki kiállítás is összeállította a 135 éves tűzoltóegyletről. „Sajnos, kevés tárgyi emlék maradt fenn azokból az időkből, az egyik legbecsesebb az eredeti szolgálati szabályzat, ami tulajdonképpen egy kis füzetecske – mondta Bzsoch Zsok Gizella, a polgári társulás elnöke. – Megmaradt még a zászlócsúz, de a zászló sajnos nem, valamint egy serleg, amit tűzoltóink egy megyei verseny során nyertek. Több korabeli fotó is előkerült, köztük az alapítóról és családjáról készült kép is.”

Napjainkban ismét aktívak a bátorkeszi önkéntes tűzoltók, 2014-ben szerveződtek újjá, elnökük Lukács Béla, parancsnokuk Pallag Sándor. „A tűzoltókat minden korban ugyanaz a cél vezérelte: segíteni a bajbajutottakat, vagyont, életet menteni – mondta lapunknak Pallag Sándor. – Ez 24 órás készenlétet jelent, elsősorban a parancsnokok számára, hiszen bármikor hívhatnak minket bevetésre, nemcsak tűzhöz, de például vihar, árvíz idején, vagy balesethez. Ahhoz, hogy megfelelően el tudjuk látni feladatunkat, kiképzésen is részt kell vennünk. Új járművet mi egyelőre nem kaptunk, viszont arra büszkék vagyunk, hogy a 40 éves Škoda 706-osunk ma is üzemképes állapotban van. Nem is igen találni ilyen régi, még működő tűzoltókocsit a környéken.” A parancsnok elárulta azt is, hogy a fiatalokkal is foglalkoznak, szeretnék, ha a felnőttek mellett ők is rendszeresen részt vennének a gyakorlatokon, versenyeken, tovább éltetve a település 135 éves tűzoltóhagyományát.