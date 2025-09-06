13 polgármesteri helyről döntenek ma időközi választáson – Béla az egyik

Az időközi választásoknak köszönhetően három város, illetve városrész (köztük a pozsonyi Ligetfalu, valamint Illava és Dobsina) és 30 község élén mérettetik meg magukat a polgármester- és képviselőjelöltek. Összesen 13 polgármesterről és 23 képviselői helyről van szó. További 11 községben is az urnákhoz kellett volna járulniuk a lakosoknak, ám ezekben jelöltek híján végül elmarad a voksolás.

A magyarlakta települések közül elsősorban Bélát kell megemlíteni. Az Érsekújvári járásban található településen egy polgármesterjelöltről dönthetnek a lakosok: a 61 éves magángazdálkodó Varga Kálmánról. Képviselőket ugyancsak Bélán, illetve Marcelházán, Kismácsédon és Alsószeliben választanak.

A voksolás újdonsága, hogy tesztelni fogják a lakosok digitális iratait, amelyet a mobiltelefon segítségével mutathatnak majd fel. A ligetfalusi választási bizottságnak kifejezetten ilyen irányú oktatást is biztosított a belügyminisztérium. Az igazolást az eDoklady alkalmazásban nemrég kialakított új funkció teszi lehetővé.

A választás 7.00 és 22.00 között zajlik az egyes településeken. A jelöltek teljes névsora megtalálható a belügyminisztérium honlapján.

Az időközi választás kiírásának oka a legtöbb esetben a mandátumról való lemondás volt. Ezt követte a korábbi voksolás elmaradása, elhalálozás, bűncselekmény miatti elítélés, illetve az állandó lakhely megváltozása és a képviselő-testület üléseinek kihagyása.