11 nap alatt tizenkét ember halt meg balesetben, Besztercebánya megyében

Tragikus, hat áldozatot követelő közlekedési baleset történt szerdán egy előzés során a Felső-Garammentén (Horehronie). Szombaton ketten haltak meg balesetben a Selmecbányai járásban, miután egy sofőr egy kanyarban elvesztette uralmát az autó felett, és az autó egy szakadékba zuhant. Három ember, köztük egy egyéves gyerek és egy néhány napos újszülött vesztette életét közúti balesetben a Rimaszombati járásban, szeptember végén, amikor a nagy sebességgel közlekedő autó lesodródott az útról, és felborult.

„Mindegyik közlekedési baleset emberi hiba – gyorshajtás, vagy a szabályok be nem tartása – miatt történt” – mondta Farkaš.

A rendőrség arra kérik a sofőröket, legyenek körültekintőbbek, vezessenek óvatosabban. Farkaš azt mondta, a napokban történt tragikus balesetek szolgáljanak figyelmeztetésül a sofőrök számára, hogy vezessenek sokkal óvatosabban. Hozzátette, ha nem megfelelően vezetik, a jármű akár fegyverré is válhat, és a közlekedési baleseteknek tragikus következményei lehetnek.

„Gyakran előfordul, hogy a nagy sebesség miatt az utasok kirepülnek a járműből. Ha hátul ülnek, és nem kapcsolják be a biztonsági övet, saját testsúlyukkal szakítják ki a helyéről az előttük levő ülést” – magyarázta Farkaš.